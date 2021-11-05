英国央行决议简要回顾：暂时维持基准利率和债券购买计划不变- 嘉盛集团官网

如果就业数据（即休假制度到期后的就业数据）符合预期，可能加息

2021/11/5 13:39:00

英国央行以72的比例决定维持利率在0.1%不变，其中投反对票的是Ramsden Saunders，两人支持加息15个基点。正如我们在《英国央行会议前瞻》报告中所讨论的，部分市场人士因为央行官员们近期的评论而预期央行可能加息，所以计入了加息15个基点的前景。英国央行还以63的比例投票决定维持债券购买计划在8950亿英镑不变，但在声明中指出，如果经济数据，尤其是就业数据符合预期的话，接下来几个月可能有必要加息。自930日休假制度到期至现在，英国还没有获得任何就业报告。英国央行还指出，通胀率可能在2022年二季度达到4.8%的最高点，这不同于之前所说的在2022年一季度最高升至4.02%

英国央行行长Bailey在新闻发布会上指出，货币政策对短期通胀作用甚微，所以必须把重点放在中期通胀上。目前来看，中期通胀依然锚定得很好。他还说，休假制度的到期令劳动力市场继续处于高度不确定的状态。Bailey还就市场高涨的加息押注提出警告，而几周前英国央行刚刚表示，如果供应端通胀（即能源）升至过高的水平，央行将采取应对措施。所以，Bailey周四的这番表态听起来有点奇怪。

英镑/美元在上述声明发布后旋即自1.3637暴跌至1.3554，周四迄今最低跌至1.3521，跌幅超过1.1%

来源: Tradingview, Stone X

 

英镑/美元日图从1029日开始切实走低，当天受到月末美元买盘的冲击，下跌之前曾上攻729日以来下斜趋势线所在的1.3800附近阻力。该货币对周四无力站上50天均线1.3702后跌至略高于水平支撑位所在的1.3519处，该位之下是一个支撑带，由2020923日低点到202161日高点行情的50%回档位所在的1.3459929日低点所在的1.3411构成。阻力位在前述50天均线、下斜趋势线（仍落在1.3800附近）、200天均线1.3846（其曾在10月底挫败了反弹企图）。

来源: Tradingview, Stone X

 

英国央行为周四做出按兵不动的决策给出了充足的理由，其中包括休假制度到期后就业市场处于不确定的状态、重心放在中期通胀（预计在2022年二季度到达4.8%的最高点），但如果就业数据（即休假制度到期后的就业数据）符合预期，可能加息。这些都是央行可能发表的常规评论，但因为英国央行在此次会议召开之前的言论暗示可能加息，这样的声明令市场失望。也许Baily下次在央行会议召开之前发表言论时会更加谨慎地选择措词。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 外汇 交易观点 英国央行 英镑/美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。