英国央行决议简要回顾：暂时维持基准利率和债券购买计划不变- 嘉盛集团官网

英国央行以7：2的比例决定维持利率在0.1%不变，其中投反对票的是Ramsden 和 Saunders，两人支持加息15个基点。正如我们在《英国央行会议前瞻》报告中所讨论的，部分市场人士因为央行官员们近期的评论而预期央行可能加息，所以计入了加息15个基点的前景。英国央行还以6：3的比例投票决定维持债券购买计划在8950亿英镑不变，但在声明中指出，如果经济数据，尤其是就业数据符合预期的话，接下来几个月可能有必要加息。自9月30日休假制度到期至现在，英国还没有获得任何就业报告。英国央行还指出，通胀率可能在2022年二季度达到4.8%的最高点，这不同于之前所说的在2022年一季度最高升至4.02%。

英国央行行长Bailey在新闻发布会上指出，货币政策对短期通胀作用甚微，所以必须把重点放在中期通胀上。目前来看，中期通胀依然锚定得很好。他还说，休假制度的到期令劳动力市场继续处于高度不确定的状态。Bailey还就市场高涨的加息押注提出警告，而几周前英国央行刚刚表示，如果供应端通胀（即能源）升至过高的水平，央行将采取应对措施。所以，Bailey周四的这番表态听起来有点奇怪。

英镑/美元在上述声明发布后旋即自1.3637暴跌至1.3554，周四迄今最低跌至1.3521，跌幅超过1.1%。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元日图从10月29日开始切实走低，当天受到月末美元买盘的冲击，下跌之前曾上攻7月29日以来下斜趋势线所在的1.3800附近阻力。该货币对周四无力站上50天均线1.3702后跌至略高于水平支撑位所在的1.3519处，该位之下是一个支撑带，由2020年9月23日低点到2021年6月1日高点行情的50%回档位所在的1.3459和9月29日低点所在的1.3411构成。阻力位在前述50天均线、下斜趋势线（仍落在1.3800附近）、200天均线1.3846（其曾在10月底挫败了反弹企图）。

来源: Tradingview, Stone X

英国央行为周四做出按兵不动的决策给出了充足的理由，其中包括休假制度到期后就业市场处于不确定的状态、重心放在中期通胀（预计在2022年二季度到达4.8%的最高点），但如果就业数据（即休假制度到期后的就业数据）符合预期，可能加息。这些都是央行可能发表的常规评论，但因为英国央行在此次会议召开之前的言论暗示可能加息，这样的声明令市场失望。也许Baily下次在央行会议召开之前发表言论时会更加谨慎地选择措词。

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