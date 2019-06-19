英国央行口头推升加息前景可望利好英镑？

本周的央行事件仍在延续，而美联储公告近在咫尺，注意力将转向明天的英国央行利率决议。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/6/19 18:48:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

本周的央行事件仍在延续，而美联储公告近在咫尺，注意力将转向明天的英国央行利率决议。

英国央行据预测周四不会加息；但央行届时可能口头抬升今年晚些时候加息的可能性。即使此时世界各国央行，比如欧洲央行、澳洲联储，现在可能加上美联储采用更温和的货币政策姿态，英国央行的姿态可能转向不那么温和并成为“怪人”。

加息似乎当然不可能，至少在英镑交易员看来不可能。国内政局不稳定、年内大选几率上升，当然还有脱欧，都是交易员保持谨慎的理由。但英国央行官员最近暗示，市场低估了未来进一步紧缩银根的可能性。

数据说了什么？

通胀处于目标位置2%。薪资增长继续表现良好，4月年率上涨3.4%。消费者支出仍然处于低位，但最近由于实际薪资上升而加快增长。英国央行预计增加的薪资将推升未来的支出与通胀。

另一方面，由于库存已不再增长，二季度的成长看起来不景气。制造业在萎缩；企业投资继续谨慎，并且消费支出的增加不足以抵消这些负面因素。最后加入“混战”的是，如果Boris Johnson出任下任英国首相，脱欧前景当然不乐观，无协议脱欧的几率上升。

要小心什么？

由于对加息的市场预期已完全消失，英国央行有很大的几率继续暗示今年晚些时候加息。Michael Saunders甚至有可能投票支持马上加息。问题在于，英镑交易员是否听得进去？现实是，今年加息的时机似乎完全不具备，并且大选的可能性较大。

英镑的交易机会：

温和程度不及预期的英国央行基调可望在短线提振英镑，特别是英镑兑那些央行最近刚刚采用更温和姿态的货币。在这种情境下，可以考虑做空欧元/英镑。但随着脱欧与保守党党首竞选迅速重新占据交易员的脑海，英镑的涨势可能昙花一现。一眨眼可能就错过它。

欧元/英镑已攻克50天均线并下探100天均线。如果突破0.8870阻力位，后市可能先后跌至0.8850和0.8825。上摸0.8970之前须得先攻克0.8933。



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