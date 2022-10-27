加拿大央行出乎市场意料，仅加息50个基点

加拿大央行意外加息50个基点，目标利率升至3.75%，为2008年以来的最高水平。市场原本预计加息75个基点。然而，该央行指出，尽管有积极的迹象表明未来潜在的通胀有下降的可能，但有必要进一步提高利率来对抗仍在走高的通胀。加拿大央行预计CPI将在2023年底降至3%，然后在2024年底回到2%的目标。此外，该央行预计明年的GDP将从今年的3.75%降至略低于1 %，2024年回升至2%。

在随后的新闻发布会上，加拿大央行行长麦克勒姆在发言中似乎“面面俱到”。他表示，央行正在接近紧缩政策的结束，但还没有结束。此外，他指出，加拿大央行还远未达到通胀目标，即低、稳定和可预测。后来他表示，放缓激进加息的节奏是合适的，但下一次加息可能“超出常规”或只是“正常幅度”。麦克勒姆对于货币政策的下一步走向不置可否。因此，交易者应关注数据以确定利率的下一步走向。

从15分钟图上可以看出，美元/加元最初在加拿大央行宣布加息50个基点后，涨至日线高点1.3651。这是交易者可预见的低于预期的加息会引起的价格走势。然而，在新闻发布会开始后，该货币对跌至1.353，比利率决议公布前还低。因为根据麦克勒姆的发言，交易者判断12月7日可能会加息75个基点。

资料来源：Tradingivew，Stone X

在日线图上，美元/加元已跌至关键支撑位，即10月4日低点和之前上行通道的顶部交汇处1.3502附近。从9月13日低点到10月13日高点区间的50%回撤位略低于1.3466，然后是同一区间的61.8%斐波纳契回撤位1.3345。但如果交易者将此视为在下周FOMC会议前买入美元的机会，则第一个阻力位在10月21日的高点1.3854，然后是10月13日的高点1.3978。如果价格继续走高，下一个阻力位在1.4007，即2020年5月25日那一周的高点。

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加拿大央行已将利率上调50个基点，而预期为75个基点。在此过程中，该央行表示未来还会有更多的加息。不过，根据麦克勒姆在新闻发布会后的表态，下一次加息的幅度尚不确定。因此，交易者需要关注数据以设法判断加拿大央行在12月7日的下一步行动！