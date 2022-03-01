加拿大央行会议前瞻：是否加息？加息25个基点还是50个基点？- 嘉盛官网

加拿大央行定于本周三召开货币政策会议，据预测届时（至少）加息25个基点，至0.50%。交易者目前计入70%的几率加拿大央行加息不止25个基点。该央行在其1月会议上维持利率不变，这点出乎市场意料。加拿大央行当时还剔除了有关利率政策的特殊指导意见，理由是经济中的闲置产能已被消化。加拿大央行没有中断再投资阶段但指出，一旦开始加息就将考虑收缩其资产负债表的规模。央行周三可能加息，并且推出资产负债表收缩的框架计划。

上次会议以来的通胀持续火热。1月表面通胀年率为5.1%，高于4.8%的前值和预期值，创下1991年9月以来最高点；核心CPI同样高于预期，年率报在4.3%，预期值和前值分别为4.2%和4%。央行副行长Lane最近表示，今后通胀持续的时间可能长于预期。Lane还指出，加拿大央行将密切关注通胀，并且可能采取强有力的应对措施。如果这个时间点在本周三，是否有可能加息50个基点？不过，加拿大央行也可能以俄乌冲突为由只加息25个基点。

2021年2月底以来英镑/加元一直交投于下降通道内，后来在距今较近的12月8日击穿1.6641附近的通道下轨趋势线，形成锤子形态后于今年2月21日回升至通道顶部1.7378。该货币对此后回吐前述区间的一半涨幅并在周一考验1.7000的心理整数支撑位。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/加元4小时图水平支撑位就在市价下方不远处的1月27日低点，即1.6950附近。如果下破，可能先后下看前述行情的61.8%回档位1.6923、水平支撑位1.6758、2021年12月8日低点1.6642。上方有一个阻力带，落在1.7132-1.7176之间，由两个水平阻力位和50天与200天均线构成。如果攻克，可能上看水平阻力位1.7232，以及通道式趋势线1.7340附近。

来源: Tradingview, Stone X

加拿大央行定于周三召开货币政策会议，大部分人认为加息25个基点板上钉钉，也有很多人认为可能加息50个基点。考虑到通胀率高于5%，存在加息50个基点的可能性。加元在过去一周里不断走强，并且体现于英镑/加元货币对。请小心加拿大会议之后出现“听传闻买进、见事实沽出”的行情。

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