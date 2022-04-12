加拿大央行会议前瞻：将加息多少？- 嘉盛官网

加拿大央行定于周三召开货币政策会议。央行在3月2日召开的上次会议展开2018年10月以来首次加息，上调基准利率25个基点，至0.5%。央行当时还决定继续政府债券收益再投资进程，维持资产负债表规模在当前水平，直到合适的调整时机到来。自那以后加拿大揭晓了通胀与就业数据，且悉数表现强劲，自然支持加拿大央行开始收缩其债券持仓，问题只在“应当加息多少”。大部人预期加拿大央行加息50个基点，但也有人希望加息多达75个基点。数据显示，加拿大2月CPI年率为5.7%，高于5.5%的预期值和5.1%的前值；2月和3月就业人数分别新增33.66万人和7.25万人。

美元/加元自11月10日以来一直交投于1.2454-1.2900区间内，于4月5日考验区间下轨但以失败告终，日图上留下锤子形态，这是反转信号。该货币对此后一鼓作气上涨，今天构筑了看涨吞噬K线，期间攻克了水平阻力位、2021年6月1日以来上涨趋势线和200天均线1.2620附近。

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元4小时图回到了3月15日高点到4月5日低点行情的50%回档位，上方阻力位先后落在50天均线1.2660（请看日图）、前述行情的61.8%回档位1.2692附近以及水平阻力位1.2781。但请注意，RSI已进入超买区域，暗示价格或蓄势回调。下档支撑位先后落在200天均线、水平支撑位1.2540、4月5日低点1.2402附近。

来源: Tradingview, Stone X

另外也要注意，美元/加元和西得州原油之间再次变成高度负相关，目前相关系数为-0.83。相关系数低于-0.80被视为强负关联。所以，关注西得州原油或许可以帮助判断美元/加元的走势。过去一个月里，油价波动异常剧烈，导致两者一度失去相关性。

加拿大央行定于周三召开货币政策会议，预计届时加息并开始收缩资产负债表，但市场目前暂时不确定其加息50个基点还是75个基点。

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