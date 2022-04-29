美国一季度GDP初值转负，显著弱于预期- 嘉盛官网

虽为回顾式数据，美国一季度GDP初值还是引起了市场的注意。表面季率下降1.4%，低于增长1.1%的预期值和增长6.9%的前值。GDP报告中的通胀分项指标，即GDP平减指标初值季率上涨8%，预期7.3%，前值7.1%。表面数字不及预期的大部分原因是美国贸易赤字创下记录以及库存减少，消费者支出依然强劲，但无济于事。而一季度核心PCE季率初值为5.2%，预期值为5.4%，前值为5%，同样值得注意。作为美联储关注的通胀指标，该指标低于预期，但仍高于前值。

美元指数闻讯回撤，但此前创下20年高点的走势可能吸引多头逢低买进。

来源: Tradingview, Stone X

本月即将结束，美元指数日图呈现抛物线式走势，接下来直至105.41和2002年高点109.77才有阻力。第一支撑位也在较遥远的101.04，接着是4月21日低点和近期通道的上升趋势线99.82附近，然后是50天均线99.02。

来源: Tradingview, Stone X

美元强势上涨之下欧元/美元承压跌至2017年1月以来最低点，后市可能下看2017年1月低点1.0340、心理整数关口1.0000。第一阻力在2020年3月前支撑位1.0636，然后是水平阻力位和近期通道的下轨趋势线1.0761附近。

来源: Tradingview, Stone X

一季度GDP初值弱于预期，但因其回顾性质，对美元的抛物线式行情的影响可能不大。后市请留意核心PCE报告，帮助判断美元指数和欧元/美元接下来的走势。

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