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澳大利亚就业大幅增加，影响ASX200指数走势

在周二的澳元/美元分析文章中，我们提到今天双重一级经济事件 — FOMC会议和8月澳大利亚劳动力数据的发布将构筑波动性升温风险。

2020/9/17 11:15:00
尽管联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果基本符合预期，但在澳大利亚就业表现远超主流预期之后，情况有些不一样了，出现温和的怀疑论也可以理解。
鉴于维多利亚州持续封锁和7月新增114.7万就业岗位，今天市场预期就业将减少4万。不过我们也曾在周二文章中指出，由于就业数据和ABS调查方法之间存在差异，若届时看到超过4万的就业增长，也不会让人感到惊讶。
为了解决这种分歧，我们建议把焦点放在失业率上。预计失业率将自7.5%升至7.7%，创下1998年以来最高水平。
但出人意料的是，8月就业继续增长11.1万，失业率自7.5%降至6.8%!
兼职工作占了今天增长人数中的74.8万，这让数据的靓丽程度略打了些折扣。尽管如此，4月和5月封锁期间失业人口中似乎很多已重返就业市场。
这个数据也意味着，澳大利亚经济表现仍优于预期，而在家庭储蓄丰厚的情况下，澳联储考虑并实施上次会议上提到的“进一步货币措施”的迫切性也随之削弱。
澳联储刺激措施减少的前景并未引发ASX200指数明显积极反应，由于铁矿石价格较近期高点回落10%，大型矿商承压，股指已于早盘走低。
此外，美国将在11月4日大选前出台第四项经济刺激计划的希望持续消退，美国股指期货应声下跌，从而也未能给ASX200提供助力。
技术面来看，ASX200仍落在6月初以来6200-5800/5700区间内。如果今天的抛售继续，我们倾向认为ASX200将于区间底部再度获撑，然后于年底前反弹攻向6600。
请记住，如果ASX200指数持续跌破5700点，首个下行预测目标为5400。

Big AU jobs print impacts ASX200 

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月17日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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