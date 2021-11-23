亚洲市场开盘报告：鲍威尔有望连任，但其强硬评论惊吓股市- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 12 点， 跌幅 0.16% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,341.10

日本日经 225 指数期货下跌 110 点，跌幅 0.37 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,664.11

香港恒指期货下跌 152 点，跌幅 0.61 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,799.34

中国 A50 指数期货目前 下跌 34 点， 跌 幅 0.22% ， 现货市场开盘可能报在 15,617.37

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数上涨 31.89 点，涨幅 0.44 % ，收报 7,255.46

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 17.78 点，跌幅 0.41 % ，收于 4,338.69

德国 DAX 指数下跌 44.28 点，跌幅 0.27% ，收于 16,115.69

法国 CAC40 指数下跌 7.29 点，跌幅 0.1% ，收报 7,105.00

美国市场周一收盘情况：

道指上涨 17.27 点，涨幅 0.05% ，收于 35,619.25

标普 500 指数下跌 15.02 点，跌幅 0.32% ，收在 4,682.94

纳斯达克 100 指数下跌 192.365 点，跌幅 1.16% ，收报 16,380.98

鲍威尔有望获得连任

拜登最终确认将提名鲍威尔继续提任美联储主席一职，该职位的有力竞争者布莱娜德（Lael Brainard）被提名为副主席。如果参议院投票不出意外，两人的提名有望双双得到批准。

但在拜登做出上述宣布之后，鲍威尔发表评论承认“高企的通胀冲击家庭”、美联储会动用可用的所有工具“阻止上升的通胀变得根深蒂固”。这样的言论在华尔街听来可不温和。

华尔街在最后时刻调头向下

美国股市高开（收益率上涨、标普500指数创下历史高点）后调头向下。纳斯达克100指数在趋势线阻力下方不远处创下盘中历史高点，收盘走出看跌吞噬K线形态。标普500指数同样走出看跌吞噬K线/外包K线，表明突破为假突破。这可能不利于ASX200指数今天的走势。

美元恢复反弹势头

美元指数收于2020年7月以来最高点，美元兑所有G10货币悉数走高。澳元/美元触及7周低点且纽元/纽元收于0.70上方，等待明天的新西兰联储决策。澳元/纽元升至3天高点，此前在1.030支撑位上方构筑潜在上抬的低点。

ASX 200挣扎于7400

ASX200指数自从在7480附近构筑三顶后一直难以重获多头欢心并下破了趋势支撑，昨天日图形成看跌吞噬K线。该指数持续两天的回调未能攻克7400阻力，所以短线我们继续看跌，阻力在7400。下行第一目标在7312附近低点，突破的话可以假设趋势延续。

板块方面，材料最强，上涨 0.44 % ，而信息技术最弱，下跌 2.11%

11 个板块有 3 个板块收高

11 个板块有 7 个板块收低

11 个板块有 8 个板块跑赢大盘

60 只个股（占比 30.0 0 % ）上涨， 130 只个股（占比 65.0 0 % ）下跌

63 % 的个股收上其 200 天均线

54.5 % 的个股收上其 50 天均线

7.5 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 7.98%-Nickel Mines Ltd(NIC.AX)

+ 5.08%-Pilbara Minerals Ltd(PLS.AX)

+ 4.72%-Orocobre Ltd(ORE.AX)

跌幅居前的个股:

· -7.14%-Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AX)

· -6.02%-Corporate Travel Management Ltd(CTD.AX)

· -5.13%-Unibail-Rodamco-Westfield SE(URW.AX)

关注全球PMI预览值

Markit Economics公布其亚洲、欧洲和美国PMI初值（或“预览值”），据其预览报告，本月读数有两件事值得关注，一是欧元区和英国疫情复燃之际服务业是否坚挺，二是美国、日本和澳大利亚是否守住成长势头。

金价重要价位在1800

黄金于上周开始的温和回调现已加剧，以超过2%的跌幅走出3个月最差时段，剑指1800。金价走弱的催化剂似乎是美联储官员们的强硬评论，其中鲍威尔承认，“高企的通胀给家庭造成负面影响”。今天时段拉开帷幕之前，1800似乎是交易者可能获利回吐的位置，并促使金价反弹，但动能有可能带动金价攻克1800，创下新低。

金属整体走弱，其中银价现交投于其高点下方5%左右的水平，钯金在短短三天内就下跌12%。

后市展望（ AEDT 时间）

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