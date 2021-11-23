亚洲市场开盘报告：鲍威尔有望连任，但其强硬评论惊吓股市- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：
- 澳大利亚ASX200指数期货下跌12点，跌幅0.16%；目前看现货市场开盘可能报在7,341.10
- 日本日经225指数期货下跌110点，跌幅0.37%；目前看现货市场开盘可能报在29,664.11
- 香港恒指期货下跌152点，跌幅0.61%；目前看现货市场开盘可能报在24,799.34
- 中国A50指数期货目前下跌34点，跌幅0.22%，现货市场开盘可能报在15,617.37
英国和欧洲市场收盘情况：
- 英国FTSE100指数上涨31.89点，涨幅0.44%，收报7,255.46
- 欧洲Euro STOXX 50指数下跌17.78点，跌幅0.41%，收于4,338.69
- 德国DAX指数下跌44.28点，跌幅0.27%，收于16,115.69
- 法国CAC40指数下跌7.29点，跌幅0.1%，收报7,105.00
美国市场周一收盘情况：
- 道指上涨17.27点，涨幅0.05%，收于35,619.25
- 标普500指数下跌15.02点，跌幅0.32%，收在4,682.94
- 纳斯达克100指数下跌192.365点，跌幅1.16%，收报16,380.98
鲍威尔有望获得连任
拜登最终确认将提名鲍威尔继续提任美联储主席一职，该职位的有力竞争者布莱娜德（Lael Brainard）被提名为副主席。如果参议院投票不出意外，两人的提名有望双双得到批准。
但在拜登做出上述宣布之后，鲍威尔发表评论承认“高企的通胀冲击家庭”、美联储会动用可用的所有工具“阻止上升的通胀变得根深蒂固”。这样的言论在华尔街听来可不温和。
华尔街在最后时刻调头向下
美国股市高开（收益率上涨、标普500指数创下历史高点）后调头向下。纳斯达克100指数在趋势线阻力下方不远处创下盘中历史高点，收盘走出看跌吞噬K线形态。标普500指数同样走出看跌吞噬K线/外包K线，表明突破为假突破。这可能不利于ASX200指数今天的走势。
美元恢复反弹势头
美元指数收于2020年7月以来最高点，美元兑所有G10货币悉数走高。澳元/美元触及7周低点且纽元/纽元收于0.70上方，等待明天的新西兰联储决策。澳元/纽元升至3天高点，此前在1.030支撑位上方构筑潜在上抬的低点。
ASX 200挣扎于7400
ASX200指数自从在7480附近构筑三顶后一直难以重获多头欢心并下破了趋势支撑，昨天日图形成看跌吞噬K线。该指数持续两天的回调未能攻克7400阻力，所以短线我们继续看跌，阻力在7400。下行第一目标在7312附近低点，突破的话可以假设趋势延续。
- 板块方面，材料最强，上涨0.44%，而信息技术最弱，下跌2.11%
- 11个板块有3个板块收高
- 11个板块有7个板块收低
- 11个板块有8个板块跑赢大盘
- 60只个股（占比30.00%）上涨，130只个股（占比65.00%）下跌
- 63%的个股收上其200天均线
- 54.5%的个股收上其50天均线
- 7.5%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 7.98%-Nickel Mines Ltd(NIC.AX)
- + 5.08%-Pilbara Minerals Ltd(PLS.AX)
- + 4.72%-Orocobre Ltd(ORE.AX)
跌幅居前的个股:
- ·-7.14%-Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AX)
- ·-6.02%-Corporate Travel Management Ltd(CTD.AX)
- ·-5.13%-Unibail-Rodamco-Westfield SE(URW.AX)
关注全球PMI预览值
Markit Economics公布其亚洲、欧洲和美国PMI初值（或“预览值”），据其预览报告，本月读数有两件事值得关注，一是欧元区和英国疫情复燃之际服务业是否坚挺，二是美国、日本和澳大利亚是否守住成长势头。
金价重要价位在1800
黄金于上周开始的温和回调现已加剧，以超过2%的跌幅走出3个月最差时段，剑指1800。金价走弱的催化剂似乎是美联储官员们的强硬评论，其中鲍威尔承认，“高企的通胀给家庭造成负面影响”。今天时段拉开帷幕之前，1800似乎是交易者可能获利回吐的位置，并促使金价反弹，但动能有可能带动金价攻克1800，创下新低。
金属整体走弱，其中银价现交投于其高点下方5%左右的水平，钯金在短短三天内就下跌12%。
后市展望（AEDT时间）
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