Beyond Meat股价到达上档目标，后市或下修

从7月12日我们发布上份相关报告以来，Beyond Meat的股价一如预期反弹并且到达中线上涨目标阻力258.20。

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2019/7/30 15:46:00
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Beyond Meat (BYND)


要素

  • 从7月12日我们发布上份相关报告以来，Beyond Meat的股价一如预期反弹并且到达中线上涨目标阻力258.20。
  • 7月26日，该股盘中最高到239.71。7月29日美国时段，该股收盘下滑16%，最低至201.00。Beyond Meat在当天盘后公布好于预期的营收并确认全年展望，但-0.24美元的EPS不及预期的-0.08美元。而且，该公司上市才3个月就宣布增发股票。Beyond Meat盘后股价继续下滑12%，收于191.00低点。
  • 7月25日以来的三天里，该股日图上就在关键的中线阻力位239.70形成看跌的“黄昏之星”K线形态。
  • 有意思的是，239.70也是一个斐波纳契扩展位。
  • 前两天的下跌伴随着成交量的上升，再加上上述K线形态，股价后市可能展开中线反转向下。
  • 艾略特波浪/分形分析暗示，该股或已完成第5浪上涨浪（5/）的目标，5月2日低点以来的中线上涨周期或已结束。所以，Beyond Meat目前面临重大下修的风险，后市或回吐前上涨周期涨幅的40%左右。

关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键阻力位): 239.70

支撑位: 193.75 (触发位) & 142.36/138.00

后市阻力: 258.20 & 295.20 (斐波纳契扩展位)

结论

如果受制于关键的水平阻力位239.70并且四小时图收于193.75（也是上升通道的支撑位）下方，可能引发绵延数周的下修，目标142.36/138.00支撑区域。

但若日图收上239.70，上述下修情境或许落空，后市转而扩大上涨，上攻258.20，甚至上攻295.20。

图表来自eSignal 

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