Beyond Meat重拾潜在推高

Beyond Meat（BYND）自2019年5月2日IPO首发以来，其股价飙升了340%，于2019年6月8日创下201.88高点。

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2019/7/12 13:28:00
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Beyond Meat (BYND)


关键要素

  • Beyond Meat（BYND）自2019年5月2日IPO首发以来，其股价飙升了340%，于2019年6月8日创下201.88高点。BYND因其靓丽表现成为今年迄今最佳IPO股。
  • 自2019年5月2日45.00低点以来，股价继续在中期上涨通道内部行进。
  • 艾略特波浪/分形分析表明，股价或已完成修正回调，即自6月高点201.88至6月24日低点138.00（5月10日低点至6月18日高点陡峭推高之38.2%回档位）的浪4/。因此，近期至昨天（7月11日）高点174.24以来26%幅度的上行很可能启动第5浪（在图表上标记为5/），以完成2019年5月2日以来整个中期看涨周期，然后落实约30%-40%幅度的重大修正行情。
  • 上述5/浪目标落在235.30（自6月24日低点引出，5月2日低点至6月18日高点上行之0.618倍扩展位），这里还与上升通道上轨相交。

关键价位（一到三周）

中级支撑：162.90

支点（关键支撑）：138.00

阻力：201.88 & 235.30

下个支撑：105.25

结论

若守住138.00支点支撑，BYND很可能继续上行，再度考验近期历史高点201.88后再看向重要中期阻力235.30。

反之，若下破138.00且日图收于其下，看涨趋势落空，转而启动下修，第一步探向下个支撑105.25。

图表来自：eSignal 




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