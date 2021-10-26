Better.com IPO：关于Better.com您需要知道的一切

Better.com已于在线抵押贷款领域占据了一席之地。在其备受关注的IPO启动前，本文将带您全方位了解Better.com。

Better.com IPO实际上将采取SPAC（特殊目的收购公司）交易形式，通过与空白支票公司Aurora Acquisition Corp合并，Better.com的交易估值可能达到77亿美元。

Better.com SPAC日期尚未公布，但业界对该笔交易的兴趣日渐浓厚。

Better.com价值几何?

Better.com在2021年4月最近一轮融资中筹集5亿美元，目前市值约为60亿美元。此前2020年11月，该公司在D轮融资2亿美元后实现了约38亿美元估值规模。

Better.com简介

Better.com是一家总部位于纽约的在线抵押贷款公司，以彻底改革抵押贷款流程并为美国客户提供更便捷愉悦的购房体验为创立宗旨。其用户可以更快获得报价及更为高效的审批流程，且无需抵押贷款中间商的介入，该公司也因此得以通过更具竞争力利率产品节省了开支。

公司于2014年由企业家Vishal Garg创立，Garg是学生贷款提供商MyRichUncle的联合创始人，并曾担任多家金融机构的董事长。2014年，Better.com通过Garg创立的1/0 Capital进行了种子轮融资，融资金额未披露。此后，Better.com迅速崛起，成为该领域著名的在线抵押贷款公司。

Better.com在2016年贷款总额超过了10亿美元。种子轮之前融资的更多细节并未公开。

2014年晚些时候，该公司通过Pine Brook、KCK Group和IA Ventures获得的3000万美元A轮融资助其推进全国扩展步伐。2017年B轮融资1500万美元后，2019年的C轮融资规模更大，达1.6亿美元。这些资金被用来投资技术和人员及开发伙伴关系渠道。2020年D轮融资2亿美元，截至当时，公司放贷额较前一年增长了四倍。

而到2021年软银（Softbank）投资5亿美元时，Better.com已发展壮大为一家员工数达6000多名的公司，据报道，该公司2020年发放了总额250亿美元的贷款。

Better.com有哪些竞争对手?

Better.com的竞争对手包括LoanDepot、Guaranteed Rate和Rocket Mortgage等公司。其中Rocket Mortgage母公司为美国最大零售银行之一Quicken Loans。这些公司在宣传营销之时，普遍以便捷的贷款申请和快速贷款审批作为自身产品亮点。

LoanDepot于2021年2月上市。该公司此前预计的估值为62亿美元，但最终以每股14美元的价格融资5400万美元，低于其19美元-21美元估价区间，也远低于3.62亿美元的融资目标。另外，Rocket Companies旗下Quicken Loans截至2020年8月IPO时估值约为360亿美元，当然，Rocket Companies还有很多其他的子公司。

Better.com如何赚钱?

Better.com不是一家银行，也不寻求直接通过购房者赚钱。相反，它将住房抵押贷款卖给富国银行(Wells Fargo)和美国银行(Bank of America)等二级市场投资者，然后再从中获利。但该公司仍然是借款担保人。

由于Better.com纯网上业务带来的便利，其涉及成本很低，因此，购房者更青睐其所提供的贷款服务，而不是找银行。

此外，Better.com还代理房地产和保险服务，并自运营商处收取费用/佣金。Better.com还运营着一家提供产权服务(在英国称为产权转让)的子公司，该业务也能为公司带来一定比例的服务费收入。

Better.com的商业战略是什么?

Better.com的商业策略是提供较现有竞争对手更迅速、门槛更低的抵押贷款，同时帮助购房者略过不必要的成本及繁冗的申请程序。与实体银行相比，该公司线上优先性质带来了较低的运营管理费用，从而也让该公司能够向客户提供更为优惠的贷款利率。

鉴于公司对更快、更经济的贷款以及全在线模式的专注，其服务同时也顺应了帮助千禧一代实现购房愿望的呼声。与上一代人相比，千禧一代传统上被认为更难具备购房的条件。

Better.com在Crunchbase上的简介显示，该公司已经进行了两项战略性收购。第一次是为了加速进入英国市场，2021年7月收购英国抵押贷款和保险经纪公司Trussle。

第二次是2021年9月收购Property Partner，这家公司总部同样位于英国，主要围绕帮助客户获得买后出租房产部分所有权展开业务。此次收购标志着Better有意实现产品供应多元化，也让它能够在美国大本营尝试探索部分所有权概念业务产品。

Better.com盈利吗?

Better.com最新财务数据显示，该公司已实现盈利。据报道，该公司2020年营业额为8.5亿美元，净利润2.5亿美元。

Better.com 归谁所有?

Better.com所有权结构中包括了创始人Garg和Low等个人，及软银(SoftBank)、Fantail Ventures和Ariane Capital等投资机构。

Better.com高管团队

Vishal Garg -创始人，首席执行官

Shawn Low -联合创始人，运营主管

Kevin Ryan -首席财务官

Diane Yu -首席技术官

Helen Min -市场总监

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