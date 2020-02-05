巴莱特上半年业绩喜人，股价大涨

巴莱特建筑发展公司（Barratt Developments,下文称巴莱特）上半年营收激增6.3%，至23亿英镑，原因在于完工数量增加的同时抵消了平均售价的下跌。

上半年总完工增加9.1%，高于之前一年的3.7%。平均售价下滑0.9%，剔除伦敦，这个数字实际上涨2.6%。

有利的发展时期

房屋营建商最近迎来了发展良机。利率继续处于历史低位使得抵押贷款可负担，这个月的抵押许可创下29个月高点。还有，有充分的证据证明英国住房紧缺，这使得需求膨胀。此外，政府实施的帮助购房的计划极其成功。综合考虑这些，我们就可以轻松理解房屋营建商2019年的表现为何如此优异。巴莱特股价在过去一年飚升55%。

但好消息不止于此。在保守党决定性赢得12月大选后，围绕着房屋营建商出现了诸多乐观言论。政局的改善可望释放被压抑的需求，因为信心的回暖预计推高成交量。至关重要的是，保守党上台意味着政府的购房扶助计划将再贯彻两年。大选以来巴莱特股价攀升20%。

对未来有信心

现在的关键将是观察大选后反弹在未来如何延续，以及是否可持续。巴莱特将资本回报计划再延长一年以示信心。除了普通分红回报，据预测2020年11月和2021年11月都推出1.75亿英镑特别回报。

1月每选址成交量增加12%，这点同样鼓舞人心。市场因此猜测，巴莱特可望实现其全年成长3%-5%的上限。

关于图表

巴莱特股价交投于其200、100和50期简单均线上方，明显呈现多头排列。巴莱特股价的相对强弱指标刚刚进入超买区域，所以可能略有回撤后再扩大上行。



