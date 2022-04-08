美国银行业一季度财报前瞻：挣扎于加息、衰退忧虑和俄乌战争的漩涡- 嘉盛官网

美国银行业一季度财报季定于4月13日拉开帷幕，此时银行股跑输大盘，而加息、经济衰退忧虑和俄乌战争等因素萦绕市场。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2022/4/8 14:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

美国银行业一季度财报季

美国银行业一季度财报季定于413日拉开帷幕，当天摩根大通将发布财报。随后花旗集团、富国银行和高盛于414日披露财报，美国银行于418日公布财报。

 

注意事项

一季度股市全线承压，银行股也不例外。标普银行指数今年迄今下跌11%，跌幅高于标普500指数同期跌幅6%

通胀大涨、加息前景、强劲消费者支出与贷款增长一般利好银行，但一季度银行利润也面临诸多不利因素，股价可能因此同样承压。

 

 

 

加息，但美联储的加息速度是否过快？

美联储在3月会议上展开2018年以来首次加息行动，幅度为25个基点，并且预计在5月会议再加息50个基点，6月会议可能再度加息50个基点。银行业可能进入加息环境，整体迎来净利息收入增加的利好。

加息的可能性已经出现了一段时间，所以或许暂时已体现于价格。银行业一直深深困扰于美联储行动太过的忧虑，担心其紧缩银根政策一不小心就将美国经济推入衰退。而通常被视为衰退预警的收益率曲线倒挂，最近更是加重此类关切。

 

 

 

俄罗斯风险

俄乌战争的爆发重创银行业股价，致其反弹速度一直未能跟上其它股票。资产价格的起伏不定、交易亏损、坏账核销以及关闭在俄罗斯或乌克兰业务的重组支出，可能快速冲减加息与贷款增加带来的收益。

市场波动性上升可以利好银行的交易部门，但交易始终极度震荡则利空经纪商。而且，银行的客户资金紧张（最明显的就是大宗商品交易领域），也增加了银行的对手方风险。

而且，银行业扩大支出以应对制裁和日益增加的网络威胁，成本的增加可能给运营带来风险。

 

关闭俄罗斯业务

花旗银行最近几年一直在漩涡中挣扎，俄乌战争的爆发更是可能予其重击。该银行不仅面临着市场风险，其在俄罗斯的消费银行业务也可能遭遇亏损。对俄罗斯的总风险敞口在100亿美元左右，据该行自己估计，极端情况下可能亏损一半。

花旗集团决定撤出俄罗斯并削减风险敞口，这引起了大规模亏损的可能性。摩根大通和高盛也表示，正撤减在俄罗斯的运营，并且无意展开新的业务。银行业整体上下修盈利预估值，其中花旗集团的下修幅度最大。这也解释了其股价跌幅大于竞争对手的现象。

 

结论

加息预期未改大型银行股跑输大盘的局面，投资者对经济前景、收益率曲线倒挂和俄乌战争负面影响的担心日渐升温。一季度财报季期间，受伤最严重的银行之一可能是花旗集团。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： Banks 财报季

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

摩根大通一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网
Joshua Warner
四月 11, 2022 04:05 上午
    英国银行业四季度财报前瞻：利率的上升有望增加银行的利润 - 嘉盛集团官网
    Fiona Cincotta
    二月 15, 2022 02:44 上午
      美国银行四季度财报前瞻：股价何去何从？- 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      一月 14, 2022 03:38 上午
        花旗集团四季度财报展望：能否不负所望？ - 嘉盛集团官网
        Fiona Cincotta
        一月 14, 2022 03:31 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。