美国银行业一季度财报前瞻：挣扎于加息、衰退忧虑和俄乌战争的漩涡- 嘉盛官网

美国银行业一季度财报季

美国银行业一季度财报季定于4月13日拉开帷幕，当天摩根大通将发布财报。随后花旗集团、富国银行和高盛于4月14日披露财报，美国银行于4月18日公布财报。

注意事项

一季度股市全线承压，银行股也不例外。标普银行指数今年迄今下跌11%，跌幅高于标普500指数同期跌幅6%。

通胀大涨、加息前景、强劲消费者支出与贷款增长一般利好银行，但一季度银行利润也面临诸多不利因素，股价可能因此同样承压。

加息，但美联储的加息速度是否过快？

美联储在3月会议上展开2018年以来首次加息行动，幅度为25个基点，并且预计在5月会议再加息50个基点，6月会议可能再度加息50个基点。银行业可能进入加息环境，整体迎来净利息收入增加的利好。

加息的可能性已经出现了一段时间，所以或许暂时已体现于价格。银行业一直深深困扰于美联储行动太过的忧虑，担心其紧缩银根政策一不小心就将美国经济推入衰退。而通常被视为衰退预警的收益率曲线倒挂，最近更是加重此类关切。

俄罗斯风险

俄乌战争的爆发重创银行业股价，致其反弹速度一直未能跟上其它股票。资产价格的起伏不定、交易亏损、坏账核销以及关闭在俄罗斯或乌克兰业务的重组支出，可能快速冲减加息与贷款增加带来的收益。

市场波动性上升可以利好银行的交易部门，但交易始终极度震荡则利空经纪商。而且，银行的客户资金紧张（最明显的就是大宗商品交易领域），也增加了银行的对手方风险。

而且，银行业扩大支出以应对制裁和日益增加的网络威胁，成本的增加可能给运营带来风险。

关闭俄罗斯业务

花旗银行最近几年一直在漩涡中挣扎，俄乌战争的爆发更是可能予其重击。该银行不仅面临着市场风险，其在俄罗斯的消费银行业务也可能遭遇亏损。对俄罗斯的总风险敞口在100亿美元左右，据该行自己估计，极端情况下可能亏损一半。

花旗集团决定撤出俄罗斯并削减风险敞口，这引起了大规模亏损的可能性。摩根大通和高盛也表示，正撤减在俄罗斯的运营，并且无意展开新的业务。银行业整体上下修盈利预估值，其中花旗集团的下修幅度最大。这也解释了其股价跌幅大于竞争对手的现象。

结论

加息预期未改大型银行股跑输大盘的局面，投资者对经济前景、收益率曲线倒挂和俄乌战争负面影响的担心日渐升温。一季度财报季期间，受伤最严重的银行之一可能是花旗集团。

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