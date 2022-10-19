英国央行捡起了特拉斯丢失的信用 CPI数据能否助力英镑反弹

特拉斯会不会成为英国历史上在任时间最短的首相？

在财政大臣夸滕背锅下台之后，民调显示英国民众对特拉斯的不满意度达到了80%。上任仅六周，这位“撒切尔路线”的追随者便陷入了严重的信任危机。在保守党内部关于谁适合接任的调查中，前首相强生和前财政大臣苏纳克是最受欢迎的人选。

民调跌至谷底

其实特拉斯在英国的好感度一直不高，因为她是凭借着仅占英国总人口0.3%的保守党内部投票而当选的，没有经过全民选举的考验，甚至在议员投票中还败给了当时的竞争对手苏纳克。

另外一份关于目前政党受欢迎度的民调显示，反对党工党（52%）大幅领先保守党（23%）30个百分点。这意味着如果今天举行大选，保守党可能面临溃败。英国下届选举预计在2024年举行。

英国议会政党投票意愿 来源：www.politico.eu

糟糕至极的个人和政党民调数据是迫使特拉斯放弃并逆转激进减税政策（保留最高45%的个人所得税率，提高公司税率，缩短能源账单上限的覆盖周期）并公开致歉的主要原因，也可能是其未来下台的导火线。

弃车保帅

但保守党内部尚没有对“更换统帅”形成统一的意见，毕竟才刚刚经历了一场不信任投票，再次发起该动议只会暴露出更多的问题和分歧。而工党在议会仅有不到一半的席次，因而无法发起提前大选的提案。

考虑到新首相有一年的免责保护期，也有议员表示希望给特拉斯和新财长亨特一次修正的机会，毕竟这位首相面对的是地狱模式的开局（女王逝世、能源危机、通胀爆表、英镑跌至37年新低）。想要避免成为历史上最短命（119天）的首相，特拉斯还需要再撑三个月左右。

英国央行挽回信用

但就像由减税政策引发的市场动荡和恐慌短时间内很难平复一样，人们对特拉斯和政府丧失的信心也很难挽回，好在还有英国央行。

央行已经确认将从11月1日期开启量化紧缩（QT）。不过考虑到此前国债抛售的余波未了，今年的缩表会以中短期国债为主，暂时不会涉及长期国债。另外，上周央行还如期结束了临时购债计划。

总的来看，英国央行的货币政策有着一定独立性、前瞻性和可信度，并没有出现像“迷你预算案”那样的大反转，这在一定程度上抵消了市场的不安情绪，也稳定了英镑和股市的走势。

两个关键日期

利率市场显示，英国央行11月3日加息100个基点的预期接近100%。若今天的CPI数据再度破10，该预期还会进一步得到巩固并提振英镑。

而在利率决议之前，财长亨特将于10月31日提前公布中期财政计划，这或许能提供更清晰的政策框架，为混乱的局面画下一个句号。

英镑前景

伴随着英国长期国债收益率的回落，英镑已经从9月26日的低点回升了近10%。当政策修正被市场充分计价之后，汇价还有多少上升潜力？

GBPUSD 4小时

10月4日和17日对阻力区域的冲击均以失败告终，且都没有真正突破200MA，目前汇价再次挑战该水平。若能突破1.1485，多头将瞄向前高1.1738，这里预计会遭遇更多大级别周期上的阻力压制。反之，则重新跌向1.0923一线。如果未来几周特拉斯执政前景持续恶化或将加速英镑的回落。

另外，也可以关注已经显露突破迹象的磅/日等交叉货币对在CPI数据公布后的走势。