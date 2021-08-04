嘉盛集团：英央行会议预览：按兵不动，等待时机?

英央行议息决议发布时间

英央行将于英国夏令时8月5日(周四)中午12点发布议息决议。

英央行会议预期：

普遍预期英央行将维持货币政策不变，利率保持在创纪录低点0.1%，年底前继续稳步实施8750亿英镑购债计划。

迄今数据表现

过去6周数据显示，经济复苏继续取得进展。但近期数据已暗示经济增长有所停滞。很可能受新冠肺炎病例攀升影响，6月零售销售和消费者通胀低于预期，PMI数据显示增长放缓。数据良莠不齐，英央行现在谈论缩表可能还为时过早。

收紧政策

尽管如此，政策制定者Michael Sanders已发出强烈信号，表明他倾向于投票支持提前结束量宽。副行长Dave Ramsden爵士最近措辞也愈发强硬。但Jan Vlieghe和Jonathan Haskel等其他委员会成员认为，现在退出量化宽松仍为时过早，他们更倾向于继续当前资产购买计划直至今年年底。市场将密切关注投票结果，若反对结束量宽的委员增加，英镑或随之推高。

无加息暗示

鉴于德尔塔毒株新冠病例增加为近期经济前景蒙上阴影，看起来，英央行不太可能就首次加息时间给出任何暗示或线索。此次会议似乎不太可能转鹰，但该行可能会在季度预测中试着引入更为乐观基调。

季度经济预测

英央行可能会上调通胀预测。英国国家经济社会研究院(NIESR)认为明年初通胀率将升至3.9%。英央行可能也会随之上修通胀预期，自5月预测的2.5%上调至接近4%。通胀上升可能给英央行带来一些压力，迫使他们就如何缩表给出说明。

失业率情况可能会较最初担心的要好，此前，市场已计入5.8%的峰值预期。然而，随着英国政府强制休假计划今年秋季结束，英央行可能想先观察下劳动力市场的后续表现。

按兵不动，等待时机

英央行预计将保持政策稳定并等待时机，主要原因有二。首先，看看最新一波新冠疫情发展情况，其次，观察强制休假计划结束对劳动力市场的影响。

英央行决定对英镑/美元的影响?英镑/美元下步怎么走?

英镑/美元近期升穿两个月来的下行通道。但货币对未能收复1.40阻力位。汇价目前交投于通道上轨之上但低于50均线。RSI支持货币对进一步走高。

若英央行立场鹰派，英镑/美元或重回1.40之上，并向6月16日高点1.4130和整百点数位1.42迈进。

反之，若英央行基调鸽派，英镑/美元或跌回1.3875下方并进入下降通道，聚焦200日均线1.3750。

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