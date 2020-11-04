QE扩容、负利率与降息，英国央行会做何选择？

英国央行将于周四（11月5日）宣布货币政策决议，同一天英国进入长达一个月的新封锁。一方面量化宽松几乎板上钉钉，另一方面央行也可能出人意料地降息。

以下是对此次央行会议需要注意的事项：

下修预测值

第二次封锁刚刚在周末宣布，所以英国央行或许尚未来得及随之调整所有数字，但央行无论如何都会表达对经济活动第二次封锁损害英国经济的观点。英国央行可能将下修四季度GDP预测值、推迟英国经济从疫情中复苏的时间。央行还可能下修就业，虽然财政大臣已将休假制度延长从而令劳动力市场情况不明。

量化宽松扩容

随着英国成长预期下修一两档，英国央行很可能扩容其债券购买计划。市场目前预测央行追加1000亿英镑左右的刺激资金，即央行按当前购买速度可以延续到2021年夏季。

因为量化宽松在广泛预期当中，所以如果兑现不大可能影响英镑的走势。也许英国央行量化宽松的扩容幅度能够左右市场 – 如果数字显著低于或高于预期的话。

负利率

英国央行目前正在评估负利率对银行及其盈利能力的影响，还有一周的时间才结束。所以，央行现在就披露评估结果的可能性很低。因此，央行周四据预测不会在负利率方面给出任何新的信息。

所以，投资者将密切地审视英国央行会议的记录，从中找到每位决策者对负利率看法的更多线索。

意外降息10个基点？

考虑到第二次封锁与疲弱的服务业PMI报告披露出英国主导的服务业在新的封锁实施之前就停滞不前，英国央行可能寻找不止于扩大量化宽松的、更具支持力度的措施。所以，央行可能出人意料地降息10个基点，将基准利率下调至0%，并且可能伴随着下一步将采取负利率的强烈暗示。

但正如上文所说，对负利率的评估尚未结束，所以这种可能性较低。但我们也不能完全排除这种可能性。

英镑/欧元图表

在英国政府同意了延长脱欧对话后，英镑基本上持续得到脱欧对话取得进展的消息的提振。但若英国央行基调异常温和，可能拖累英镑，从而推高欧元/英镑。

欧元/英镑过去6周走出下跌趋势，交投于9月中旬以来的下降趋势线下方，4小时图也交投于其200期简单均线下方。欧元/英镑周三的涨势未能摆脱区间。

即时阻力位在日图高点0.9030，然后是趋势线阻力0.9050。支撑可见于周三低点0.8945。