英国央行货币政策会议：或观望

英国央行可能按兵不动，所以对市场的重要性或低于脱欧进展。

标准时间周四12：00，英国央行将给出2020年最后一次利率决议。英镑/美元本周业已走出浪澜壮阔的行情。

脱欧与疫情

几乎可以肯定，在英国央行召开会议时，脱欧形势依然晦暗，关于脱欧贸易协议的谈判也继续展开。此文发稿时，市场认为脱欧谈判正坚定地朝着正确的方向走去，这点体现于英镑飚升。这也不是市场第一次有这种感觉，基础情境依然是协议敲定的可能性大于落空的可能性。

几乎可以肯定辞旧迎新之际将面临一些扰乱。英国即使带着协议脱离欧盟，也将发生翻天覆地的变化。而圣诞节后疫情管控很可能趋严。总而言之，市场需要英国央行保持宽松政策，不要走得太急。而且现在这种需求甚至可能更加迫切。

暂时观望

英国央行于11月将量化宽松计划的金额增加1500亿英镑，并将此计划的贯彻时间延长到2021年结束。市场广泛预测，英国央行暂时维持利率与货币政策不变。但英国央行行长及其同事可能透露，如果新年形势恶化，愿意给予支持 – 可能选择加快购买步伐。一旦英国央行明年暗示扩容量化宽松，英镑可能承受下行压力。不过，如果脱欧协议在望，英镑的下跌压力可能很快化解。

负利率

关于负利率，2020年也有诸多的猜测和讨论。但目前看来不大可能采用负利率。虽然疫情管控与封锁措施冲击服务业活动，但今年四季度经济放慢的情况没有二季度严重。12月服务业PMI初值报在49.9，略低于扩张水平，但远高于4月的13.4。

耐心等待

明年一季度，疫苗投放与脱欧形势将更加明朗，届时英国央行可以基于更加确定的事实做出基准货币政策决议，但目前暂时受制于脱欧困境。

关于英镑/美元图表

英镑/美元反攻1.3550，创下年内新高，4小时图交投于其50与100期均线上方，也在11月初以来的上升趋势线上方。但RSI逼近超买区域，投资者需要小心。然而，如果达成脱欧协议，交易员可能忽略RSI超过70的情况。

眼下的阻力位在今日高点1.3550，然后是1.36、2018年以来的1.3730。下档最近支撑位在1.3480、本周关键价位1.3450和1.34。

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