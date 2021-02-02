英国央行会议前瞻：不排除负利率，可能保持谨慎乐观

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周四中午12：00，英国央行行长随后在12：30召开新闻发布会

关注哪些？

英国央行在宣告货币政策时可能不会调整其政策并更新央行的季度展望。

英国央行在去年11月上调量化宽松的购买金额，从原来的7250亿美元扩容至8750亿英镑。

11月上次会议以来，英国进入第三次全国性封锁，英国经济的健康状况已然恶化。

不完全排除负利率

英国央行拒绝排除采用负利率，但英国央行行长在最近的评论中看淡负利率前景。与此同时，货币政策委员会的其他成员对于负利率仍抱持期待。

英国央行此次会议将公布负利率商讨结果。市场广泛预测英国央行认可负利率为一种工具，但不会使用该工具。市场预测一直到2023年年中，利率都将保持在当前水平0.1%，或高于0.1%的水平。

前景好转缓解英国央行的压力

话虽如此，随着脱欧尘埃落定、疫苗加速投放，二季度和下半年经济有望可靠地回暖。英国央行很可能将更多地关注乐观的前景，较少地关注封锁带来的短期经济冲击。有鉴于此，英国央行似乎不大可能调整政策。

英镑/美元技术面分析

英镑/美元在再度反击数年高点1.3750后回落，4小时图跌穿了50期均线，目前止步于100期均线所在的1.3665。

英镑/美元无数次尝试有效站上1.37阻力区域，但都以失败告终，在当前价位疲态尽显，目前连续第二周交投于大致150点子的区间内。

4小时图开始呈现看跌画面，且得到了处于低位的RSI支持。但周图支持看涨，而月度的动能指标超买表明上涨动能减弱。这样复杂的技术面表明英镑/美元暂时仍然没有方向。

当前支撑位可见于100期均线1.3660、1月26日低点1.3605。如果攻克，可能涌现更多的空头。

如果守住1.3660，阻力在50期均线1.3695，之后多头可能再次冲击1.3750。

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