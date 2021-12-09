加拿大央行按兵不动但可能在2022年年中前后加息 - 嘉盛集团官网

如果加拿大央行继续相信经济复苏将贯穿2022年，那么可能抢先在明年年中前后加息

2021/12/9 13:41:00

加拿大央行在上次会议上出乎市场意料结束量化宽松政策，这次则一如预期维持利率在0.25%不变。加拿大央行深受失业率降至疫情前水平附近，即6%的鼓舞，但还是保持前瞻引导措词为：继续观察经济数据，等待Omicron变异病毒的更多信息。央行预测2022年上半年通胀数据保持在高位但到了下半年朝2%回落，并“为支持经济复苏、实现通胀目标，实施程度适中的货币刺激政策”。加拿大央行下次会议的召开时间为126日，届时将提供经济与通胀的完整展望报告。

美元/加元1021日在1.2288附近打破下降楔形，近期回到该形态的100%目标，一路摸至1.2854，期间测试了921日以来的高点。该货币对与油价高度相关，两者目前的相关系数为-0.91-1.00表明两种交易产品完全负相关，即两者在100%的时间里反向波动。-0.92已经属于高度负相关。随着OPEC决策与各国协同释出战略储备原油导致油价下跌，美元/加元上涨。受油价上涨、交易者在加拿大央行会议召开之前获利回吐的影响，该货币对周二自1.2754下跌至1.2635，跌幅近1%，回调至1021日低点到123日高点行情的38.2%回档位，即1.2638附近。阻力有周二高点兼趋势线阻力所在的1.2767附近，接着为123日高点1.2854，然后是1.28961.2949

来源: Tradingview, Stone X

 

 

美元/加元4小时图周三迄今守住1.2600的水平支撑位，失守的话下方比较近的支撑位先后有50%回档位，即1.2571附近，50天均线1.253461.8%回档位1.2504附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

请注意，美元/加元日图上如果下破1021日低点，即已突破1.2854以来的双顶形态的颈线，目标指向颈线突破位加上形态高度，即1.1730附近（那样的话油价很可能逼近40）。

如果加拿大央行继续相信经济复苏将贯穿2022年，那么可能抢先在明年年中前后加息，但很大程度上将取决于Omicron变异病毒的情况。加拿大截至目前的经济数据看起来表现良好。

 

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