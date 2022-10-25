加央行议息会议前瞻：会再加息75个基点吗？

加拿大银行议息会议何时召开？

加拿大银行将于北美东部时间2022年10月26日上午10点召开议息会议。行长麦克勒姆随后将在11:00点召开记者招待会。

加拿大银行议息会议有哪些看点？

交易者和经济学家普遍预期加拿大银行将在本周三会议上加息75个基点，将隔夜利率上调至4%。

加拿大银行议息会议前瞻

在9月7日举行的前一次会议上，加拿大银行加息75个基点。这是加拿大银行连续第五次加息，利率达到2008年以来最高点3.25%。此外，加拿大银行表示：“鉴于通胀前景，管理委员会仍判定需要进一步提升政策利率。”加拿大银行还表示将延续其量化紧缩计划。

于是，加拿大有两个通胀指标：整体CPI和核心通胀率。8月整体CPI从7.6%降至7%，但9月该数值仅降至6.9%，略高于预期。与之相比，核心通胀率同比增速则从7月的6.1%下浮至9月的6.0%。换言之，两个月期间，整体CPI同比增速的降幅为0.7%，而核心通胀率同比增速仅下降0.1%。加拿大银行行长麦克勒姆针对两次通胀数值发表言论，强调为遏制通胀，必须进一步加息。市场认为这表明了加拿大央行的鹰派立场。此外，9月失业率从8月的5.4%下降至5.2%，这可能让加拿大银行能名正言顺加息75个基点。

技术观点：美元/加元

美元/加元从4月初以来一直沿着上行通道移动。9月21日，该货币对突破顶部，通道上轨接近1.3400并继续攀升。随后在10月13日达到高点1.3978，RSI指数和交投价背离。随后，货币对小幅回撤，目前在1.3700附近交投。

在4小时图中，美元/加元在对称三角形态中震荡，等待加拿大银行议息会议结果。如果货币对从上方突破，则第一个阻力位将位于1.3854（10月21日高点）。突破该位后，美元/加元将向10月13日高点1.3855和2020年5月高点1.4008攀升。但如果美元/加元下跌，则第一个支撑位则落在9月13日低点至10月13日高点的38.2%回档位1.3586。继续向下，10月4日低点1.3503将是第二支撑位，位于其下方的50%回档位（9月13日低点至10月13日高点）1.3466为第三支撑位。

来源：Tradingview, StoneX

加拿大银行将于周三召开会议，预期认为央行将加息75个基点。因此，美元/加元向近期波动范围中心移动。目前关键在于关注加拿大银行的声明和指引，判断央行是否准备转向并开始放缓加息步伐！