加央行会议预览：准备加息吗？

加央行在去年12月会议上表示，预计要到2022年年中才会加息。但市场现在预计此次会议加息可能性超过60%。

2022/1/27 16:53:00

加拿大央行（加央行）将于本周三召开货币政策会议。在去年12月的上次会议上，委员会维持0.25%历史低位利率不变，并表示2022年年中之前不会加息。不过，市场现在预计此次会议加息可能性超过60%。

 

通胀仍然高企。12月通胀年率自4.7%升至4.8%，创1991年9月以来最高水平。加央行上次开会时认为,通胀升温主要归因于持续的供应链问题,此外，尽管委员会预计整个2022年上半年，通胀继续居高不下,但同时预计今年下半年将回落至2%目标。

 

自加央行12月会议以来，劳动力市场一直表现强劲。继11月增长15.37万就业后，加拿大12月又增加5.4万个工作岗位，是预期的两倍。兼职工作和全职工作增长比例几乎相等。就业并非加央行担忧所在。

 

欧元/加元整个2021年秋季持续推低，自1.5098高点探入1.4176低点。随后，货币对2021年12月20日反弹至2021年9月20日高点至2021年11月25日走势之50%回档1.4638附近。自那以来，欧元/加元持续下探，并在上周四创下1.4100新低，这是自2017年4月以来最低水平。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

注意上方日线图底部，欧元/加元与原油之间存在很强的负相关 (类似美元/加元)。当前相关系数为-0.84。相关系数高于+0.80或低于-0.80则被视为两种资产之间具有强相关性。因此，交易者应该意识到，当原油朝某个方向移动，通常欧元/加元会朝相反的方向移动。

 

240分钟时间轴上，欧元/加元尝试反弹至12月20日高点以来下行趋势线上方，但未能守住。阻力位落在周一高点，接近2021年12月20日高点至1月20日低点之50%回档和50天均线1.4375。上方还有一个阻力汇合区，其中包括1.4421附近前支撑/阻力及1.4437附近同期走势之61.8%回档位。看起来，若升穿，在到达长期水平阻力位1.4583(见日线图)之前都很通畅。短线水平支撑位在1.4268和1.4219，然后是1月20日低点1.4100。若失守，下个支撑落在2017年4月低点1.4030。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

尽管加央行在上次会议上表示2022年中前不会加息，但市场对此持不同意见。如果本周会议不加息，重点关注任何加息时间点的讨论。此外，还要留意加央行可能会在何时开始启动缩表。不管怎样，欧元/加元都将拥有充沛的波动机会!

 

 

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