加拿大央行前瞻：可能在什么时候开始加息？ - 嘉盛集团官网

在通胀上升、9月就业报告异常强劲的背景下，加拿大央行可能削减其债券购买计划

2021/10/27 14:41:00

加拿大央行将于周三召开常规货币政策会议。加拿大央行在99日的上次会议上维持利率在0.25%和债券购买计划不变。最新数据显示，上次会议以来就业与通胀上升。9月表面CPI年率上涨4.4%，前值为4.1%；核心CPI3.5%的前值上升至3.7%。另外，9月就业人数变化为增加15.71万人，前值为增加9.02万人，而预期值仅为新增6.5万人。该就业报告给人印象最深刻的部分在于全职就业人口新增19.36万人，兼职人口减少3.65万人。

加拿大央行周三会议据预测将其债券购买计划从每周20亿加元减半至10亿加元，另可能上修其通胀预测值。加拿大央行曾承诺维持利率在有效下限，直至经济闲置产能被消化吸收以及通胀可持续实现2%的目标。加拿大央行7月会议（即上一轮预测值发布的时间）上表示，预计这种情况发生于2022年下半年。但金融市场计入20224月加息一次。

自从104日打破50天移动均线和头肩顶形态的颈线后，美元/加元不断走低，触及61日低点到820日高点行情的61.8%回档位，即1.2362附近之后于1014日止跌。从那之后一直交投于1.2288-1.2410区间。下图底部的美元/加元和原油之间的相关系数显示，目前报在-0.97-1.00表明完全负相关，-0.97已非常接近。所以，如果油价延续长期上涨势头，则美元/加元有可能重拾跌势。

来源: Tradingview, Stone X

 

 

美元/加元4小时图过去几天横盘整理，摆脱了下降楔形形态。该形态打破后的目标在楔形的100%回调位，本例中在1.2275。但在那之前必须率先攻克714日以来的水平阻力位，即1.2424，然后是929日高点到1021日低点的38.2%回档位，即1.2474附近，接着是水平阻力位与前述行情的50%回档位相汇区域，即1.2531-1.2545区间。支撑位在1021日低点1.2288、下降楔形的上轨趋势线兼水平支撑位1.2203附近。

来源: Tradingview, Stone X

 

在通胀上升、9月就业报告异常强劲的背景下，加拿大央行可能将其每周债券购买金额减半至10亿加元。如果周三会议的结果符合预期，市场的要点将在于判断加拿大央行可能在什么时候开始加息。如果再伴随着油价震荡，美元/加元或许随之震荡。

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

 

相关主题： 交易观点 外汇 Bank of Canada 美元/加元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。