加拿大央行维持利率不变- 嘉盛集团官网

加拿大央行维持利率在0.25%的历史低点不变，而在会前市场计入近60%加息的几率。央行出于经济闲置产能已被吸收的理由取消了关于利率政策的特殊前瞻指导意见，目前延续再投资阶段，维持政府债券持有总量大体不变。加拿大央行会在开始加息后即考虑结束再投资阶段并收缩资产负债表规模。

央行还预计加拿大经济2022年和2023年分别增长4%和3.5%。加拿大2021年经济增长4.5%。通胀方面，加拿大央行预计上半年保持在接近于5%的水平，随着供应困境缓解而降至3%左右。加拿大预测，长期通胀率还是保持在2%的目标附近。加拿大央行行长随后表示，可以信任央行正致力于降低通胀。

交易者随后评估加拿大央行的立场是否变得更加强硬，导致美元/加元涨跌不定。15分钟后，该货币对断然上涨，自1.2563升至1.2645。

来源:Tradingview, Stone X

这挑战其长期头肩顶形态。美元/加元突破1.2600附近的颈线后摸至200天均线和2021年6月1日以来的上斜趋势线并保持住。价格在1月24日反弹至50天均线1.2700附近的阻力位并保持住，那也是2021年12月20日高点到2022年1月19日低点行情的50%回档位。美元/加元目前回到头肩顶形态的颈线，如果收上1月24日高点，可能破坏前述形态。该形态如果突破成功，本来的目标在前低点1.2288附近。

来源:Tradingview, Stone X

加拿大央行维持利率不变，市场因此不得不思考第一次加息可能到来的时间。加拿大央行行长在新闻发布会上表示，需要加息以降低通胀。所以，现在的问题变成了：既然加拿大央行认为长期通胀率将回到2%，为了控制通胀有必要加息多少次？

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