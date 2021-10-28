加央行结束量宽

加拿大央行今天宣布退出每周20亿加元的购债计划，市场对此倍感意外

2021/10/28 17:33:00

加拿大央行今天宣布退出每周20亿加元的购债计划，市场对此倍感意外

 

加央行今天将购债计划自每周20亿加元降至0加元，结束量宽政策，此举令市场倍感意外。此前人们曾预期加央行将购债规模缩减一半至每周购债10亿加元。现在，加央行仅会购买与到期日匹配的债券。此外，央行还将其加息指引自2022年下半年提前至2022年“年中季度”。市场已于会前消化了加拿大2022年4月首次加息预期。会议结束后，市场计入2022年1月加息概率64%，2022年3月加息概率100%。

 

加央行还将今年的GDP预期自6%下调至5%，2022年预期4.25%(前预期值4.6%)，2023年预期3.75%(前预期值3.3%)。央行还预计通胀保持高位的时间将长于预期，然后到2022年底前放缓至2%。

15分钟时间轴上，货币对在央行意外后应声下挫，自1.2408附近探入1.2301，说明此次声明对大多数市场参与者而言都是个意外：

 

来源：Tradingview, Stone X

然而，尽管美元/加元大幅下跌，货币对仍未下破10月12日以来前低点1.2288。但价格走势确实在日线图构筑旗形，目标落在2015年5月低点1.1918附近支撑位。若今天收于1.2350下方，将形成看跌吞没K线，发出跌势持续信号。要达到目标，货币对必须首先下穿1.2254和1.2204水平支撑位。阻力位在旗形趋势线顶部、今天高点和水平阻力交汇点1.2415。下个阻力则位于1.2490附近200天均线。

 

来源: Tradingview, Stone X

 

正如《本周货币对》一文中讨论过的，在明天欧洲央行和英央行都将召开会议的背景下，欧元/加元可能面临波动行情。事实上，就像美元/加元一样，欧元/加元同样走低。若汇价收于1.4337下方，日线图将构筑看跌吞没K线。此外，若汇价本周收盘下破1.4319，则周线图看跌吞没K线成形。下方支撑位在2020年2月低点1.4264。若失守，汇价可能一路探至2017年低点1.3784!阻力要回看今天高点1.4443附近。不要忘了，欧洲央行会议明天就要召开了!

 

 

来源：Tradingview, Stone X

 

随着加拿大央行结束量宽计划并将利率指引提前至2022年中期，美元/加元和欧元/加元大跌。然而，鉴于下周美联储FOMC会议和明天欧洲央行会议日程，及若油价有任何波动(加元和油价高度相关)，美元/加元和欧元/加元未来几周或行情凶猛！

 

 

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