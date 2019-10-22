美国银行上破10个月筑底形态

美国银行上破10个月筑底形态

作者： 
2019/10/22 17:53:00
作者： 

美国银行（BAC



关键价位（一到三周）

支点（关键支撑）：30.30

阻力：33.00, 36.30 & 39.50/40.00

下个支撑：26.60

走向看法（一到三周）

关键中期支撑30.30上方看涨，后市或进一步上行，再度考验201835日波段高点区33.00，之后目标看向下个中期阻力36.30，然后是39.50/40.00

反之，若日图收于30.30下方则上破落空，后市或震荡回落，再度考验区间支撑26.60。

关键要素

  • BAC已成功上破2018年12月24日低点以来持续10个月的看涨持续杯柄区间形态，杯柄颈线阻力30.30现充当回调支撑。
  • 杯柄区间形态常代表了前次上行趋势后潜在看涨盘整阶段，若上破杯柄区间阻力，或触发新一轮上行阶段启动。
  • 杯柄潜在看涨退出目标落在39.50/40.00，这里也是2016年2月11日低点以来主要上升通道上轨，斐波拉契扩展群和2008年9月15日波段高点。
  • 如日图RSI震荡指标所示，中期动量依旧积极。RSI在到达极端超买水平82前仍有进一步上行空间。
  • 比率图表中BAC较其所在板块（金融）的相对强弱分析显示前者或继续跑赢后者。

图表来自eSignal 


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