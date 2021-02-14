澳大利亚财报预览-澳洲航空

澳大利亚财报预览-澳洲航空

2021/2/15 10:25:00

全年财报

澳洲航空有限公司(QAN)是澳大利亚的旗舰航空公司，也是世界上历史第三悠久的航空公司。澳洲航空将于2月25日公布全年财报。

随着新冠病毒大流行导致休闲和商务旅行中断，旅游业遭受重创。危机当前，澳航不得不采取了包括飞机停飞和裁员8500人在内的重大重组计划。

近期国内旅游的回暖已带来全职职位数量增加：自2020年10月的约9000个增加到2020年12月的11500个；预计第三季度将增至14000人左右。目前，大约有13500个职位仍未开放。

除遣返服务及在单向气泡安排(只允许新西兰人访问澳大利亚)下飞往新西兰的有限航班数量外，该集团国际航班基本仍处于停飞状态。2022年之前不太可能恢复更广泛的国际旅行，预计需要几年时间才能完全回复疫情前常态。

截至2020年11月30日，澳洲航空拥有36亿澳元可用流动性，其中包括26亿澳元现金和10亿澳元未提取信贷安排。澳航在12月更新中表示，希望上半年EBITDA能接近盈亏平衡，下半年自由现金流净额(不包括裁员)为正。

在更新发布后，国内边界因陆续爆发的地方性疫情(包括圣诞节期间悉尼阿瓦隆聚集性疫情)时开时关。最近，在澳网公开赛期间，维多利亚的假日酒店聚集性疫情导致边界关闭。

分析师预计半年运营亏损将达到6500万澳元。去年同期为营业利润18.96亿澳元。预计不会宣布中期股息。

该股自2020年3月2.03澳元低点以来已构筑一条上升趋势通道，现于当前价位略下方的4.50澳元/ 4.40澳元区域提供支撑。若收盘基础上守住该支撑，股价或再度测试2020年11月5.79澳元高点，并有望攻向6.50澳元。

请记住，如果持续下破并收于4.50澳元/4.40澳元支撑区下方，则预示着股价将再度测试7月3.12澳元低点。

Australian earnings preview – Qantas

来源：Tradingview. 上述数据截止到20212月15日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

相关主题： Asia 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 27, 2022 06:45 上午
    亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网
    Matt Simpson
    四月 26, 2022 05:26 上午
      亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      四月 21, 2022 02:59 上午
        亚洲市场开盘报告：IMF下修全球成长预测值；黄金进入修正阶段- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        四月 20, 2022 04:16 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。