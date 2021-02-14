澳大利亚财报预览-澳洲航空

全年财报

澳洲航空有限公司(QAN)是澳大利亚的旗舰航空公司，也是世界上历史第三悠久的航空公司。澳洲航空将于2月25日公布全年财报。

随着新冠病毒大流行导致休闲和商务旅行中断，旅游业遭受重创。危机当前，澳航不得不采取了包括飞机停飞和裁员8500人在内的重大重组计划。

近期国内旅游的回暖已带来全职职位数量增加：自2020年10月的约9000个增加到2020年12月的11500个；预计第三季度将增至14000人左右。目前，大约有13500个职位仍未开放。

除遣返服务及在单向气泡安排(只允许新西兰人访问澳大利亚)下飞往新西兰的有限航班数量外，该集团国际航班基本仍处于停飞状态。2022年之前不太可能恢复更广泛的国际旅行，预计需要几年时间才能完全回复疫情前常态。

截至2020年11月30日，澳洲航空拥有36亿澳元可用流动性，其中包括26亿澳元现金和10亿澳元未提取信贷安排。澳航在12月更新中表示，希望上半年EBITDA能接近盈亏平衡，下半年自由现金流净额(不包括裁员)为正。

在更新发布后，国内边界因陆续爆发的地方性疫情(包括圣诞节期间悉尼阿瓦隆聚集性疫情)时开时关。最近，在澳网公开赛期间，维多利亚的假日酒店聚集性疫情导致边界关闭。

分析师预计半年运营亏损将达到6500万澳元。去年同期为营业利润18.96亿澳元。预计不会宣布中期股息。

该股自2020年3月2.03澳元低点以来已构筑一条上升趋势通道，现于当前价位略下方的4.50澳元/ 4.40澳元区域提供支撑。若收盘基础上守住该支撑，股价或再度测试2020年11月5.79澳元高点，并有望攻向6.50澳元。

请记住，如果持续下破并收于4.50澳元/4.40澳元支撑区下方，则预示着股价将再度测试7月3.12澳元低点。