澳大利亚财报前瞻：澳大利亚联邦银行

澳大利亚财报前瞻：澳大利亚联邦银行

2021/2/4 6:55:00

半年度财报前瞻：

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）是澳大利亚最大的银行，提供多种金融服务，包括零售金融、商业和机构金融、资金管理、保险、投资与经纪服务。该行将于下周三（2月10日）发布半年度财报。

金融业去年遭到疫情重创，为最大限度地降低伴生的经济增长放慢带来的风险，暂停发放个人、家庭与企业贷款。

疫情也迫使银行业大规模计提坏账准备，并根据澳大利亚审慎监管局（APRA）的建议减少分红。APRA建议，银行的分红应不高于盈利的50%。受此影响，澳大利亚联邦银行去年的股东分红从疫情前的431下降至298。

近几个月，随着银行客户延期还款数字锐减，APRA放低了分红金额限制。所以，银行业的分红有望回到更具吸引力的水平，占到盈利的70%-75%左右（低于疫情前高点80%-90%）。

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如果澳大利亚联邦银行确实宣布分红在盈利的70%-75%之间，表明2021财报分红在310左右，2022财年升至370，两个财年的预期分红率分别为3.7%和4.4%。这些数字供读者参考。今年下半年，可以合理预期澳大利亚联邦银行展开股票回购，探索新的“资本举措”为股东创造现金分红。

而信贷需求依然低迷，加上利率处于极低的水平可能挤压利润空间，这些因素可能给上文描述的光明前景投下阴影。不过，融资成本降低将基本抵消这些负面因素。

如下图所示，澳大利亚联邦银行股价过去11个月缓慢但坚定地收复疫情期间为期6周的崩盘带来的失地，由2015年创下的历史高点96.19拉出的趋势线阻力所在的90.00附近，可能束缚当前反弹的空间。

下档方面，多头可能在82.00附近的近期水平支撑位上方涌现，接下来的支撑位在78.00-76.00的中线支撑带。

Australian earnings preview – Commonwealth Bank of Australia

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年2月4日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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