澳大利亚2021年上半年财报季概览

提醒读者，大部分澳大利亚企业在2月份报告新财年的半年度（7月1日-12月31日）业绩，在8月报告全年业绩。

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在去年8月财报季开始之前，澳大利亚与全球经济深受疫情以及随之而来的封锁、旅行管控、失业率飚升之苦。

为了改善资产负债表，许多企业被迫向市场募集资金，另外一些企业则推迟、削减，或者取消支付投资者与退休人士一直仰赖、青睐的分红。

但力拓集团、Fortescue Metals Group Ltd和必和必拓集团却明显是例外。由于竞争对手巴西的矿商因疫情无法完成供应，这些核心铁矿石生产商从中国的旺盛需求与高企的铁矿石价格中获益。

自那以后，在澳洲联储施以力度空前强大的援手与澳洲政府干预的支持下，澳大利亚经济显著回暖。澳大利亚新冠病毒病例数依然保持在低位，带动经济强劲反弹，力度甚至超过了最乐观的预测。

疫苗即将推出坚定经济复苏的步伐，企业管理层在这个财报季应该有信心给出更为详细的指引，即上个财报季因为不确定性笼罩而缺少的重要一环。

至于需要重点关注的关键日期，第2周（2月8日-2月12日）财报的发布将更为密集，届时有我们将做重点预测的两家公司，即Commonwealth Bank of Australia和CSL Limited公布业绩报告。

第3周（2月15日-2月19日）的周三，将有超过20家公司公布财报，周四将宣告业绩的公司的总市值加起来达到4500亿美元，这其中我们选择必和必拓集团和Qantas Airways Limited做重点预测。