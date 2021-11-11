即将出炉的澳大利亚就业报告能否止跌澳元/美元?

在上周活跃的经济数据、市场走势和央行会议背景下，澳元/美元下跌1.5%，收于0.7400区域。

来回顾一下澳元/美元下跌的主要驱动因素，尽管澳洲联储放弃其收益率目标政策，但2024年前不会加息的基准情境依旧有效。利率市场在会议后就预期大幅调整，前端收益率来自澳元/美元的支撑削弱。

加之美国就业报告走强和主要大宗商品价格持续下跌，澳元/美元承压加剧。铝自较近期高点下跌了20%，原油价格触及四周低点，铁矿石价格又下跌了12%。

铁矿石价格下跌是澳元/美元最大关切。钢铁需求下降、电力短缺、铁矿石库存上升及北京冬奥会前污染限制措施共同推低铁矿石走低，而这些因素之后也将继续存在。

本周澳元/美元的澳大利亚关键事件为将在周四上午发布的10月劳动力数据。

预计市场就业人口将增加5万，而随着新南威尔士州、维多利亚州和澳大利亚首都地区封锁结束后劳动力参与率上升，失业率预计将自4.6%升至4.7%。

综合上述宏观看跌因素，尽管预期就业表现良好，就技术面来看，澳元/美元仍倾向看跌。

只要澳元/美元仍低于近期波段高点和200天均线0.7555，预计汇价将进一步向支撑位0.7320下探，中期可能跌向0.7100区域。

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月9日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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