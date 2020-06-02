澳元/美元于澳联储会后盘整，等待GDP





正如市场普遍预期的那样，澳联储今天下午早些时候将利率维持在0.25%不变。在经济成功部分重启和新冠肺炎少有新增病例的鼓舞下，澳联储基调更为积极。现在注意力转向将于明天揭晓的澳大利亚第一季度GDP。由于新冠肺炎病毒相关封锁措施，6月当季（第二季度）经济收缩已成定局，只有明天的GDP实值略高于零值，才能让澳大利亚经济避免满足衰退的技术性定义和维持澳大利亚自1990年代初以来不间断的无收缩趋势。虽然现在看起来恍如隔世，但1季度初曾有森林野火这一因素构筑的强力负面作用力。之后，随着新冠肺炎疫情开始蔓延，旅游业急剧下滑，经济进一步承压。对明天数据的普遍预期是下跌0.3%。但今天早些时候公布部分终值显示，出现一个小的正值也并非毫无可能。因大型矿业公司受益于大宗商品价格走强和旺盛的公众需求，从而抵消了3月份恐慌性购买后库存大幅下降的影响，企业利润超出预期。在某些方面，考虑到上述背景，再与其他遭遇更大幅收缩的发达经济体相比（例如，美国经济-1.2%，欧洲-3.8），即使明天的GDP略低于0值，或也能让人满意。由于市场满足于透过当前社会和地缘政治动荡格局，把焦点放在潜在的全球经济复苏上面，澳元/美元或继续表现优异。技术面来看，昨天突破并收于0.6680区域大型汇合点之上，证实了澳元/美元已于3月0.558低点构筑中期V形底部及艾略特第五浪低点。这为澳元/美元冲高开辟了道路，首先是2016年1月的0.6826低点。此处上方，汇价还有反弹攻向0.7000区域的空间。在此框架下，我们倾向于在汇价回落至支撑（前阻力0.6680区域）时买入。请记住，若下破并收于0.6650之下，或发出货币对反弹失去动能的初步警告。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月2日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。