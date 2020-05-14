就业报告公布后，澳元/美元有限下行

最近几个交易日中，澳元/美元一直表现顽强，未受纽元/美元抛售以及贸易关系趋紧的影响。

2020/5/14 10:30:00
最近几个交易日中，澳元/美元一直表现顽强，未受纽元/美元抛售以及贸易关系趋紧的影响。
澳大利亚4月份劳动力调查结果公布后，澳元今天进一步展示了自己的抗跌能力。
此前揭晓的澳大利亚税务局数据显示，近100万工人失业。但鉴于分类不同，市场对这部分失业人口是否会直接反映于官方数据还存在疑问。
4月份就业人数实际下降59.4万，非常接近市场预期的-57.5万。最大意外来自失业率自5.2“有限地”升至6.2%，远优于8.2%的预期。就业参与率自65.3%下降至63.5%，如果不是参与率下降，失业率应该是9.6%。
由此得出的结论是，政府的“留工津贴”方案正在按计划推进。人们现在并未求职，因为他们预计一旦封锁结束，就能重回以前的工作。这表明失业率将低于先前预测的10%，从而帮助解释了今天澳元的有限下跌。
这也有助于说明货币对的技术面形势。澳元/美元在0.6570高位完成五浪推高后，市场预期澳元/美元将展开修正性回调。回调目标落在0.6370/50支撑位，较今天低点0.6421低了不到1%。
实际上，该顽强价格走势表明，澳元/美元离短线低点不远了，我们正在寻找底部构筑迹象。请记住，如果澳元/美元下破0.6370 /50支撑区域，将发出汇价正进一步回调探向0.6250的警告。

AUDUSD begrudgingly lower after jobs report

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年5月14日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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