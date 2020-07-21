避免财政悬崖，澳元/纽元躁动

如果你对澳大利亚经济在当前极具挑战性时期的发展动态感兴趣，那今天上午的各种数据和事件应会让你目不暇接。

2020/7/21 11:50:00
如果你对澳大利亚经济在当前极具挑战性时期的发展动态感兴趣，那今天上午的各种数据和事件应会让你目不暇接。这其中包括了澳联储董事会会议纪要发布、联储行长菲利普•洛威在Anika基金会午餐会发表讲话以及政府宣布延长失业救济金发放期。

从市场的角度来看，今天最有意义的事件莫过于政府决定延长留职者和求职者的新冠病毒政府补助。

原定于2020年9月27日结束的留职者（Jobkeeper）补助项目现将延长到2021年3月28日，全职员工的补贴薪酬自两周1500澳元降至9月28日的1200澳元。此后，补贴金额将于1月初再度下调至每两周1000澳元，然后一直持续到3月底。

原定于2020年9月24日结束的求职者（Jobseeker）补贴将延长到12月31日，但在进行资产测查后，金额将降至两周250澳元 (自550美元下调)。

两个补贴项目的延期决定将让政府额外花费200亿澳元。不过，该计划将帮助经济经受住维多利亚州封锁，以及其他州可能出现的第二轮封锁措施带来的冲击，并支持酒店业和国际旅游业等受新冠病毒影响的行业。

重要的是，这两个计划的延期将降低澳大利亚经济9月底跌落“财政悬崖”的可能性，并助力澳元/纽元于声明发布后展开反弹。

AUDNZD stirs as fiscal cliff avoided

技术面来看，澳元/纽元上周于1.0566低点完成三浪回调，即将重拾上行趋势。

如果澳元/纽元现在突破短线阻力1.0690/00，然后日图收于其上，交易员或以此作为下一轮推高已经开始的初步确认，并考虑做多澳元/纽元，止损设在波段低点1.0566下方。目标为再次测试并升穿6月高点1.0881。

请记住，如果未来几天/几周内，新南威尔士州新冠病例数量激增，上述交易看法的前景将会减淡。


来源：Tradingview。上述数据截止到2020年7月21日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

相关主题： 澳元 Coronavirus 外汇 NZD 澳联储

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

期货交易员增持多头合约，或助澳元逆势反弹- 嘉盛官网
Matt Simpson
四月 20, 2022 03:53 上午
    《每周交易员持仓报告》：澳元空头持仓降幅创下2020年3月以来之最- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    三月 22, 2022 02:45 上午
      一周交易员持仓报告：主动型基金的黄金多头持仓创下3个月之最- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      二月 28, 2022 01:55 上午
        亚洲市场开盘报告：等待美联储新主席人选的出炉- 嘉盛集团官网
        Matt Simpson
        十一月 22, 2021 03:31 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。