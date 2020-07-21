避免财政悬崖，澳元/纽元躁动





如果你对澳大利亚经济在当前极具挑战性时期的发展动态感兴趣，那今天上午的各种数据和事件应会让你目不暇接。这其中包括了澳联储董事会会议纪要发布、联储行长菲利普•洛威在Anika基金会午餐会发表讲话以及政府宣布延长失业救济金发放期。从市场的角度来看，今天最有意义的事件莫过于政府决定延长留职者和求职者的新冠病毒政府补助。原定于2020年9月27日结束的留职者（Jobkeeper）补助项目现将延长到2021年3月28日，全职员工的补贴薪酬自两周1500澳元降至9月28日的1200澳元。此后，补贴金额将于1月初再度下调至每两周1000澳元，然后一直持续到3月底。原定于2020年9月24日结束的求职者（Jobseeker）补贴将延长到12月31日，但在进行资产测查后，金额将降至两周250澳元 (自550美元下调)。两个补贴项目的延期决定将让政府额外花费200亿澳元。不过，该计划将帮助经济经受住维多利亚州封锁，以及其他州可能出现的第二轮封锁措施带来的冲击，并支持酒店业和国际旅游业等受新冠病毒影响的行业。重要的是，这两个计划的延期将降低澳大利亚经济9月底跌落“财政悬崖”的可能性，并助力澳元/纽元于声明发布后展开反弹。