澳元/纽元有望重拾涨势

在4月底/5月份天气转冷之前，新冠病毒疫苗有望问世并分发予抵抗力较弱的人群。在这期间，澳大利亚加大经济重启力度、开放边境范围似乎迫在眉睫，并且与新西兰的旅游往来可能重新热闹起来。

这是8月初交易更新以来我们首次有机会审视澳元/纽元交叉盘。

“我们建议将止损单从1.0566上调至隔夜低点1.0715下方不远处。如果止损单遭触发，可能引发少量获利盘，甚至盈亏平衡盘出场。第一目标仍然在6月高点1.0881，第二目标在1.1000/50。”

澳元/纽元在到达第二个获利目标1.1000/50区域后展开回撤。该交叉盘回撤、维多利亚州收紧封锁力度、澳洲联储年内降息几率上升以及9月去杠杆，影响到澳大利亚主要出口大宗商品的价格。

但澳洲联储11月降息的几率现在已计入15个基点、澳大利亚政府下周将宣布联邦预算、对审慎贷款银行规则松绑（可能将增加贷款流动性与推升房价），加上风险情绪企稳，是时候重新考虑做多澳元/纽元。

技术面看，澳元/纽元上周回到“abc”浪等高回撤目标1.0715。今天的反弹利好看涨前景，但要进一步确认重拾上涨趋势，需要突破并收上1.0820/30阻力位。

在本例中，我们考虑重新开立澳元/纽元多头头寸，目标是先后反击8月高点1.1043和1.1500，止损盘设置于1.0705。如果此交叉盘一如预期反弹，应追踪调高止损位。