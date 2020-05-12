澳元/纽元下跌，关注新西兰联储利率决议





新冠病毒造成的政治后果明显波及澳大利亚，今天亚洲时段的基调趋于更加谨慎。紧随澳大利亚呼吁就新冠病毒起源地进行独立调查，中国于周末威胁对澳大利亚出口到中国的大麦征收最高80%的关税，那是一项反倾销调查的结果。一方面，有人试图将中国威胁对大麦征收关税与澳大利亚早些时候对中国出口的钢铁与铝征收关税联系到一起。另一方面，中国暂停从澳大利亚国家屠宰场进口肉类的决定，突显出两国关系日渐扩大的分歧。如果外交局势进一步恶化，澳大利亚损失最大，特别是如果中国决定转而关注澳大利亚的铁矿石出口的话。我们只能祈祷在对经济造成任何实质性冲击之前，可以找到外交解决方案。外汇交易员今天完全不准备冒险，抛出澳元兑纽元并且关注明天的新西兰联储利率会议。提醒读者，对新西兰联储利率决议的主流观点是其将维持隔夜现金利率在0.25%不变；扩大量化宽松规模，从每月300亿美元到600亿美元。按这样的购买速度，新西兰联储将在13个月内持有新西兰政府债券总量的近一半。在4月21日于1.0751高点完成5浪反弹之后，当前回撤从技术面看仍有下探突破位1.0550/30的空间，该位也是波段、波浪等高目标。假设澳大利亚-中国贸易紧张局势没有升级并且假定澳元/纽元在1.0550/30区域筑底，则该价位是寻机做多的良好入场价位，预计后市测试并突破1.0751高点，然后上攻1.0865。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年5月7日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。