澳元/日元或已重拾推低

澳元/日元短线技术面展望
澳元/日元短线技术面展望
关键价位（一到三周）
中级阻力：71.55
中枢（关键阻力）：72.00
支撑：70.70 & 69.90/70
下个阻力：72.90
走向看法 （一到三周）：
关键短线阻力72.00下方看跌，后市或启动下行，再度考验70.70（2019年1月3日闪崩低点区域）后目标首先看向69.90/70。
反之，若小时图收于72.00之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向中期阻力72.90（也是2017年9月以来前上升通道支撑）。
关键要素
- 自2019年7月22日高点76.16以来，澳元/日元一直在下降通道内展开。当前自8月26日周一低点69.90以来反弹（源于贸易乐观情绪）已于下降通道阻力72.00正下方告停。
- 日图RSI震荡指标仍于相应阻力42下方看跌。此外，较短线的1小时图RSI已下破支撑。这些情况表明货币对重拾下行动能。
- 下个重要短线支撑落在69.70，此处为2018年12月3日高点以来主要下降通道下轨以及斐波拉契投射群。
图表来自： eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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