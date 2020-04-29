CPI超出预期，澳元/日元提振





随着围绕股市是进入了新一轮牛市还是在展开熊市反弹的争论不断，交易员将注意力转向经济数据，以帮助找到答案。尽管与其它危机时期相比，新冠肺炎大流行仍是一个相对新的事物，但它对增长和就业在内各关键经济数据的影响立竿见影，鲜有积极意外消息可助力提振市场情绪。事实证明，今天公布的澳大利亚3月通胀数据就是为数不多的积极意外之一。整体通胀率较上季度上升0.3%，高于预期的0.2%，而年度通胀率则升至2.2%，高于预期的1.9%。澳联储偏爱的衡量标准核心通货膨胀率“截尾均值”上升0.5%，高于市场预期的0.3%，年增长率上升至1.8%。在更为正常的时期，今天优于预期的CPI数据对澳联储来说会是一个好消息，数据说明，联储的超低利率政策已帮助引导通胀回归其目标区间。但鉴于新冠肺炎疫情的全面影响将持续至6月这个季度，届时我们仍将看到燃油和育儿价格下跌，失业人口增长，今天的数据至少能让澳联储略感宽慰：第二季度预期2%跌幅相对的是一个更高数值。今天的CPI数据和亚洲时段风险情绪改善，推动澳元/日元升至69.65附近8周高点。此处上方不远有一层密集的水平阻力位于69.95（2019年8月低点）和70.50（2019年1月“闪崩”低点）之间。此外，这里还有2020年抛售行情之61.8%回档位70.16。如果在该阻力位或附近形成日图看跌反转K线，将视为澳元/日元做空机会，等待汇价首先回调探向67.70支撑，然后66.50。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年4月29日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。