澳第三季度GDP优于预期，澳元/美元提振

然而，在新南威尔士州、维多利亚州和澳大利亚首都地区延长封锁后，意外优于预期的数据仍令人鼓舞，佐证封锁前整体经济强劲势头。

特别是由于封锁迫使家庭储蓄增加，第三季度家庭储蓄率自11.8%升至19.8%。该迹象表明一波被抑需求将在年底释放，如果2022年开始较预期更快加息，这点可以为经济提供缓冲。

乐观展望基调所面临的主要威胁来自欧米克隆变种毒株。我们仍需耐心等待科学界对其严重性、传播性和现有疫苗有效性的最终评估。

澳元/美元隔夜创下周期新低0.7062。或许基于对经济及欧米克隆变种毒株相关不确定性的担忧，GDP公布后澳元/美元涨幅温和，自0.7125升至0.7142。

技术面来看，探入新低是我们自10月中旬以来一直遵循的图表形态基本下行要求。虽然现在就断言跌势结束还为时尚早，但已经出现了看涨背离迹象。

如果澳元/美元交投于0.7170/80阻力位上方，则发出货币对在重拾跌势前或有更大幅度反弹的信号，后市或回攻0.7340。

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年12月1日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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