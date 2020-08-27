澳元/日元收上76.55/85强阻力区域，关注澳洲二季度GDP





根据经验法则的定义，GDP连续两个季度负增长即为衰退。2020年一季度，受山火、干旱和疫情爆发的影响，澳大利亚经济萎缩0.3%。对于周三将要发布的数据，市场的预期是，在4月和5月封锁的拖累下，二季度增长率下降6.0%。至于 2020年全年，澳洲联储预测澳大利亚经济萎缩6%。得益于澳大利亚早期成功压制住疫情并以快于预期的速度重启经济活动，这个预测数字已经低于联储于5月做出的减少8%的预测值，并且也远好于许多其它国家。本周的数据支持这样的观点，即衰退的幅度将小于最初的预期。由于建筑业免于封锁限制，二季度建筑业活动减少0.7%，幅度远低于预期的5.8%。而私人资本支出也在矿业未受疫情扰动的同时得益于坚韧的铁矿石价格的帮助下，表现好于预期。这些要素都将纳入下周的GDP数值中。在周三数据发布之后，媒体无疑会发布系列负面消息，包括维多利亚第二波疫情传染。但另一方面，疫情的冲击时间短于预期，并且破坏力也弱于预期。着重于未来的市场早就已将目光从二季度所发生的事件转移到经济复苏上。有鉴于此，同时得到利多风险情绪支持的澳元/日元于隔夜站上并收上76.55-76.85密集强水平阻力区域也就毫不意外。回探76.85/55支撑区域可视为买入良机，后市有望扩大反弹，在未来数周先后上攻78.50和80.00。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年8月28日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。