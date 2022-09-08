澳洲二季度经济稳健增长，关注联储主席讲话- 嘉盛官网

澳大利亚今天公布的国民帐户显示，二季度经济环比增长0.9%，同比增长3.6%。这是澳大利亚经济连续第三个季度扩张，也是步伐稳健的扩张。

消费支出实现可观的上升与净出口增长的背后是上半年国内经济活动重启与国际边境线的重新开放，并且抵消了房地产市场和库存颓势的不利影响。

我们来看细节。二季度家庭支出增加2.2%，服务业支出增长3.6%，首次超过疫情前的水平。主要驱动力来自酒店、咖啡馆与餐馆（+8.8%），运输服务（+37.3%）以及娱乐与文化（+3.6%）。

当季商品与服务出口为GDP增长率贡献了1.1个百分点。农村与矿业的商品与服务出口广泛增长。随着国际留学生返回澳大利亚，求学旅行增加，服务业出口增长了13.7%。

受到出口劲增（5.5%）而进口增长率为较低的0.7%的驱动，澳大利亚当季的贸易条件上涨4.6%，为GDP增长率贡献了1个百分点。

继3月份库存增幅创下78亿记录后，二季度这个数字降至较低的16亿，削减GDP增长率1.2个百分点。

由于潮湿的天气以及材料和劳动力的短缺，建筑业持续受到干扰，住宅建设活动下降了2.9%，前值为下降4.6%。非住宅建设活动继第一季度下降2%之后又下降了5%。

家庭储蓄率从11.1%下降到8.7%，仍然略高于大流行前的水平，但与2021年第三季度达到的19.8%的水平有很大差距。储蓄率下降是因为，消费者继续大肆购物、出国旅游。

今天的数据恰好涵盖了澳洲联储5月加息周期的开端，公布的前一天联储刚刚加息50个基点，至2.35%。三季度GDP报告应可揭示澳洲联储迄今为止加息225个基点的影响。

昨天加息后公布的声明暗示未来加息步伐较为缓慢，但更多线索的线索可能藏在澳洲联储主席明天在Annika Foundation午餐会上的讲话中。

对澳元/美元的影响

澳元/美元周初未能攻克0.6850/70阻力，目前下探0.6681低点，未能扛住美元大涨的压力。

如果突破/收于0.6681下方，澳元/美元或下探0.6530/00支撑位。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年9月7日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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