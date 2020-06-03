澳大利亚GDP结束连增，美元/日元开始上攻





撰文：TONY SYCAMORE – 嘉盛集团市场分析师当经济学家的水晶球不能提供可盈利交易决策所依赖的准确预测时，他们往往会受到指摘。我之所以知道，是因为过去我曾给经济学者团队写过电子邮件，询问他们的预测哪里出了错。但今天仍要向城中各经济学家团队致敬，因为尽管受到森林大火和新冠肺炎疫情的双重影响，他们仍准确预测到了今天澳大利亚第一季度GDP0.3%的降幅。这是GDP自欧债危机削弱信心的2011年后首次出现负增长。鉴于经济第二季度可能大幅下滑，澳大利亚自上世纪90年代初以来从未陷入衰退的梦幻连胜记录即将告一段落。这对澳元/美元的净影响为部分温和获利了结行情，此前澳元曾触及略低于下个上行目标0.7000的0.6983新周期高位。在中期支撑位0.6680之前，汇价的下跌很可能于0.6800获撑。现在我们来看看似乎刚于隔夜开始上攻的美元/日元——上周我们已提到过这种可能性。从下图可以看出，美元/日元隔夜上破两个关键水平，即双高点108.09和现在位于108.3的200日均线。尽管目前市场对困境中的美元无甚好感，但随着人们追逐再通胀/经济重启/复苏交易，日元兑其他货币遭遇抛售。考虑到这一点，如果交易员错过了隔夜突破行情，我们倾向于在108.50/30支撑区域买入美元/日元。卖出止损最开始应设在昨日低点下方5个点位置的107.50，如果货币对交投于4月高点109.89附近，跟踪止损可首先提高到107.99。最初的目标是攻向110.30，然后是中期阻力位112.25/50，这里包括了2月112.23高点和2019年112.40高点。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月3日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。