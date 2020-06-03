澳大利亚GDP结束连增，美元/日元开始上攻

澳大利亚GDP结束连增，美元/日元开始上攻

2020/6/3 11:15:00
撰文：TONY SYCAMORE – 嘉盛集团市场分析师
当经济学家的水晶球不能提供可盈利交易决策所依赖的准确预测时，他们往往会受到指摘。我之所以知道，是因为过去我曾给经济学者团队写过电子邮件，询问他们的预测哪里出了错。
但今天仍要向城中各经济学家团队致敬，因为尽管受到森林大火和新冠肺炎疫情的双重影响，他们仍准确预测到了今天澳大利亚第一季度GDP0.3%的降幅。
这是GDP自欧债危机削弱信心的2011年后首次出现负增长。鉴于经济第二季度可能大幅下滑，澳大利亚自上世纪90年代初以来从未陷入衰退的梦幻连胜记录即将告一段落。
这对澳元/美元的净影响为部分温和获利了结行情，此前澳元曾触及略低于下个上行目标0.7000的0.6983新周期高位。在中期支撑位0.6680之前，汇价的下跌很可能于0.6800获撑。
现在我们来看看似乎刚于隔夜开始上攻的美元/日元——上周我们已提到过这种可能性。
从下图可以看出，美元/日元隔夜上破两个关键水平，即双高点108.09和现在位于108.3的200日均线。尽管目前市场对困境中的美元无甚好感，但随着人们追逐再通胀/经济重启/复苏交易，日元兑其他货币遭遇抛售。
考虑到这一点，如果交易员错过了隔夜突破行情，我们倾向于在108.50/30支撑区域买入美元/日元。卖出止损最开始应设在昨日低点下方5个点位置的107.50，如果货币对交投于4月高点109.89附近，跟踪止损可首先提高到107.99。
最初的目标是攻向110.30，然后是中期阻力位112.25/50，这里包括了2月112.23高点和2019年112.40高点。

AU GDP dream run ends as USDJPY’s run starts

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月3日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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