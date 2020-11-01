ASX200强力反弹后回落，但区间交投的大局未改

ASX200强力反弹后回落，但区间交投的大局未改

2020/11/2 10:30:00
市场遭遇欧洲和美国新增新冠病例数激增、美国选举可能激烈僵持以及慢慢意识到美国选前财政刺激政策可能不会出台，推动ASX200指数回吐10月涨幅的绝大部分。
ASX200指数再度受制于五个月区间的顶端6200一线。我们也曾在之前的文章中建议ASX200多头逢高了结。
 “考虑到2020年不可预测的特性以及ASX200指数站上6200后跟风买盘有限，我已遵照上周自己所做的建议，在我的超级投资组合中增持现金。”
上述三个事件互相交叉影响，但我们还是打算遵循上文提到的计划，利用当前的下跌重建核心多头。由于美国大选前的窗口正在消失，我在今天开始建立多头，并将在下探区间低点5800/5700区域时增持。
之所以这样做是因为，股市的大局没有发生变化。市场将学着适应新冠病毒这件事。病例数最近的激增与随后的封锁令欧洲和美国给予更多财政刺激的前景更加牢固。
澳大利亚国内来看，维多利亚今天继续没有新增病例，为澳大利亚在圣诞节前重新开放内部边境做好了充分的准备，也为澳大利亚经济重返疫情前的“正常水平”奠定新的基础。
而且，今天发布的经济数据显示，9月营建许可意外激增；澳大利亚首都房价4月以来首度上涨。这两个数字都得到了贷款门槛放低与低利率的支持。
简言之，ASX200指数依然倾向于保留边界清晰的区间。我们着手利用当前下跌增加核心多头，期待年内反击并最终站上6200。只有在持续下破/收于5700/5650下方，我们才会重新考虑前述策略。
 

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