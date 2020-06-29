ASX200指数新财年可能开局不利，或下探5550/20区域

从澳大利亚本地来看，维多利亚确认新增病例75例（部分原因是参加检验的人数大幅增加）彰显持续保持社交距离、保护易感人群的必要性，也呈现出如若放任不管，新冠病毒蔓延速度之快。这也说明，其它没有采取严格措施抑制病毒扩散的国家面临着严峻的考验。

政府与各国央行迅速行动以消除不利风险，则抵消了上述压力，并且帮助ASX200指数收复2月历史高点以来失地的一半。但该股指本财年依然跌逾10%。

由于疫苗仍未研制成功，对于经济活动顺利重启，以及ASX扩大3月低点以来反弹来说，关键的要求仍然是成功控制住疫情的蔓延。

严格来说这是有可能的，虽然我们认为ASX200指数短线延续自6198.6高点以来逆势回撤的行情，（这与我们上周对标普500指数的看法一致），目标在水平支撑带与波浪等高的5550/20区域。

如果在此支撑区域附近出现筑底信号并且ASX200指数随后回到6月中旬低点5719上方，我认为后市或许回踩并突破6198.6高点。这点还有望得到ASX200指数7月和8月期间季节性上涨趋势的助力。

但请不要忘记，一旦ASX未能筑底并在5550/20支撑区域上方企稳，后市或许扩大回撤，目标5000。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年6月29日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。