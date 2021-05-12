股市为何瑟瑟发抖 – 通胀与标普500指数

在供应短缺与触及瓶颈之际以及财政与货币政策支持持续不断的环境中，大宗商品价格的飚升令通胀成为当下市场最热门的话题。

2021/5/12 10:55:00

在经济活动重启之后市场就广泛预期通胀会抬头，但对于本轮周期属于过渡性还是永久性的看法，各方也是莫衷一是、各持己见。

包括美联储在内的各国央行持通胀上升属于过渡性的观点。美联储还表态，美联储拥有抑制任何通胀压力的工具。

而另一种观点认为，大宗商品、消费品和劳动力市场的短缺，再加上每年27%的货币供应增长率（为史上最高点），通胀将报复性回归且保持这样的势头。

由于新矿建造与开辟以及作物种植需要时间，更大的可能性是，一些通胀影响是暂时的，另一些通胀作用则是永久的。

股市到目前为止基本站在美联储一边。但在今晚美国4月通胀数据发布之前，美国等发达国家股票市场紧张不安的情绪信号已然清晰显现。

这是因为今晚的4月通胀数字（据预测在0.2%左右）和2020年4月数字（下降0.7%）将分别被添加到年率通胀数字和被从年率通胀数字中删除，导致年率上升至3.6%。这样的数字有可能先后惊吓债券市场和股票市场。

常被称为最聪明市场（至少在量化宽松之前的时间里）可能选择忽略年率数字，转而重点关注月率读数，一个可能不会引人注目的数字。

然而随着5月和6月CPI数据发布，未来几个月可能也出现通胀压力，我们有理由认为股市的蜜月期结束，波动性可能上升。

技术面看，标普500指数一旦持续下破且日图收于近期低点区域4120/00下方，就可能面临下修的风险，第一目标在3900支撑位，如果失守，可能考验趋势通道支撑位兼200天均线所在的3750/00区域。

请注意，如果接下来收盘守住4120/00支撑位，可能打开延续上涨的空间。

Why stocks are shaking Inflation and the SP500

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年5月12日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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