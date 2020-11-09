ASX200新一轮推高

如果进一步研究证实疫苗的安全性，辉瑞将在年底前寻求紧急使用许可，并可能于 2021年正式推出疫苗。海外股市反应较为积极。利率方面，10年期美债殖利率上涨10.5个基点至0.92%。

债券殖利率的上涨解释了为何对利率敏感的纳指逆势下跌了2.16%。另一方面，殖利率上行也让欧洲银行指数松了一口气，当天收盘上涨逾12%。

澳大利亚今天也以类似走势跟进。占ASX200指数20%权重的澳大利亚“四大”银行截止本文撰写时，股价上涨了约5.50%。此外，随着维多利亚结束封锁和新冠病例数下降，NAB商业信心指数升至2019年5月以来最高水平，助力推高ASX200。

所有这些都进一步支持了我们在上篇文章中提出的ASX200看法，即：建议增加核心的ASX200多仓，等待其测试和升穿6200。

随着股指确认上破6200，现在是再度回看自2017年以来的ASX200图表的好时机，我们可通过图表来评估反弹持续时间和幅度。

2017年，在突破5个月区间顶部后，ASX200不到一个月时间内上涨了近5%。如果2020年出现类似的情况，预计到12月中旬，也就是“圣诞节反弹”启动之际，股指将攻向6500!

简而言之，只要ASX200在银行板块轮动支撑下守住支撑位 (6200/6150区域前阻力) 上方，年底前继续保持看涨，股指或攻向6500，然后6800。