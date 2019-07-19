ASX200指数有望上攻6800一线

美联储官员的温和评论赋予股市新的上涨动力，ASX200上周五收于1个月最高点。
上周三我们指出，看涨吞噬K线暗示形成波段低点。周四的交投确实清淡，但该股指在周五早盘突破一个潜在看涨楔形形态，现在上看6769.6高点。50期指数移动均线构成支撑位并且MACD上移可能很快上穿其信号线。
- 考虑到看涨结构、美联储带来利多、上涨动能重现，我们倾向于该股上看6,436-6,800区域
- 如果上涨动能确实淡去，则筑顶形态的形成需要一个下降的高点的佐证，即可能要求下破6600区域。
- 相对强弱观察列表包含两只上冲的个股，有可能（至少）需要某种盘整后才能考虑在日图介入。
- 金矿公司Newcrest的股价突破了一个对称三角形，我们重点关注其是走向突破位抑或在新平台建立支撑位。但上周五小小的黄包车夫十字星略微引人警惕。
- 可口可乐澳洲装瓶厂Amatil入选上图，但我们也注意到其股价在阻力位下方有可能形成看跌楔形，这点值得关注。如果站上阻力位，解除前面的反转警告；但若回归下跌动能，可能警示筑顶。
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