ASX200指数有望上攻6800一线





美联储官员的温和评论赋予股市新的上涨动力，ASX200上周五收于1个月最高点。上周三我们指出，看涨吞噬K线暗示形成波段低点。周四的交投确实清淡，但该股指在周五早盘突破一个潜在看涨楔形形态，现在上看6769.6高点。50期指数移动均线构成支撑位并且MACD上移可能很快上穿其信号线。





考虑到看涨结构、美联储带来利多、上涨动能重现，我们倾向于该股上看6,436-6,800区域



如果上涨动能确实淡去，则筑顶形态的形成需要一个下降的高点的佐证，即可能要求下破6600区域。



