ASX200：澳洲联储能否助其创下历史新高？

在今天的澳洲联储决议之前，ASX200交投于狭窄的区间内。

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2019/7/2 6:57:00
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上图为澳洲联储利率决议对ASX200指数的月图

在今天的澳洲联储决议之前，ASX200交投于狭窄的区间内。如果澳洲联储（或其主席）给出伴随着温和倾向的降息，ASX200可望创下新高。

在大金融危机以来的低利率环境中，ASX200一直追随全球股市反弹的趋势。但与其美国对手股指不同的是，ASX200尚未站上大崩溃前创下的高点。不过，该股指确实正在逼近这个具有里程碑意义的价位。如果今天看到继续降息的信号，该股指可望创下周期新高。

市场计入78%今天降息的几率，而在澳洲联储利率决议揭晓前ASX200一直拒绝冲高，暗示多头可能需要伴随着温和倾向的降息才会扩大反弹



标普/ASX 200日图

 

我们可以从上面的日图看出，该股指就在其高点下方交投于一个潜在看涨旗形形态内。ASX200正沿着短期均线上涨表明动能增强，现距其历史高点只有2.78%。

  • 站上6700表明趋势延续，后市上攻6800与历史高点
  • 但这样一种具有里程碑意义的价位是明显的获利回吐区域，所以在那附近可能出现起伏
  • 如果澳洲联储出人意料只是普通降息，该股指可能先调整后冲高
但6315上方的主导趋势仍是上涨，所以，如果在此低点上方出现新的支撑位，我们可能重新寻找看涨结构。


相关主题： Australia 200 股指 利率 中央银行 Australia

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