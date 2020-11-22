ASX200指数逼近阻力，后市还有上涨空间吗？

ASX200指数今天早上在多个因素的帮助下创下9个月高点，包括周末的G20公报草案承诺，支付世界各国的疫苗接种费用；有报道称，美国“一线”工人可能在12月中旬前接种新冠病毒疫苗；有信号显示，国会民主党领导人推进疫情纾困计划年内落地。

2020/11/23 9:40:00

各国投资者撤出科技股，投入包括金融、能源与资源股（ASX200指数中同样拥有数量庞大的资源类股票），推动ASX200指数在11月上涨近11%，将全年失地悉数收回。

包括上周就业报告在内的一波好于预期的经济数据 – 随着维多利亚加速重启经济活动，这样的趋势有望延续到年底 - 同样推高ASX200指数。

此外，澳大利亚在疫情控制方面持续取得成功，与包括日本在内的亚洲国家新增病例数增加令人担心、美国新增病例持续激增形成鲜明的对比，同样利多ASX200指数。

老读者都知道，在ASX200指数突破持续五个月区间的上轨后我们一直预计其在年内上攻6800。现在如果有什么不同的话，那就是在本月惊人的反弹之后，6800的目标看起来似乎有点偏保守了。

有鉴于此，虽然ASX200指数逼近重要的水平阻力带6600并且RSI来看短线开始有点超买，我们也将忍住在11月底/12月初可能的回撤之前获利了结的冲动。

相反，我们选择重点关注ASX200指数在刺激性的货币与财政政策以及有效疫苗即将投产为全球经济在2021年重启注入动力的支持下走高的前景。

只有在突破并收于支撑位6200/6170一线下方，我们才会重新考虑上述中线看涨观点。


ASX200 hits resistance - what comes next?

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年11月23日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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