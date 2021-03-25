欧元/美元反弹的时机尚不成熟？

全球股市中这样的例证是德国股指DAX。相比于年内走平的科技权重股指纳斯达克100指数，DAX年内迄今涨逾6%。

在一个简化的世界里，这可能引致利多欧元/美元的预期，因为投资者需要买入欧元以便购买DAX和CAC等欧洲股指。

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但欧元/美元还是收在2020年11月以来最低点。隔夜显示制造业PMI升至62.4的历史最高点的欧元区PMI预览值，以及德国政府收回在复活节期间封锁五天的预期，也未能提振欧元。

市场仍在担心欧洲缓慢的疫苗投放进展以及封锁可能延长继而耽搁经济活动重启，这点与美国形成鲜明的对比。美国经济活动正在重启、通过了刺激政策，还有大型基建计划维持复苏轨迹的前景。

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纵然如此，上述担心也不是什么新消息，也是3月一直推低欧元/美元的动能，问题在于还有多少没有被计入价格中。

在本周下破3月初低点1.1835后，欧元/美元正在考验目前落在1.1800一线的通道支撑线。值得注意的是，RSI形成了看涨背离，暗示下行动能丧失。这暂时构成期待反弹的理由，如果欧元/美元收盘价可以收复200天均线1.1855，则构成另一期待反弹的理由。

但若欧元/美元未能在当前价位附近构筑底部且跌穿1.1800/80支撑位，后市或加快回撤，目标中线支撑位1.1600。