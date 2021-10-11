嘉盛集团：ASX200指数于澳大利亚商业和消费者信心数据揭晓前回落

ASX200指数在上周五强劲反弹的帮助下当周收高1.9%于7320点，结束连续四周的跌势。

2021/10/12 1:20:00

铁矿石价格随着中国市场黄金周假期后重开反弹，原材料板块获撑，上周大部分涨幅来自能源板块(上涨4.6%)和金融板块(上涨3.3%)

 

但上周五美国非农意外疲弱并可能渗透财报季表现，不确定性今天上午卷土重来。

 

除能源市场持续关切外，市场还面临中国金融体系压力、美国财政问题尚未解决、经济增长放缓和美联储政策收紧等各种挑战。

 

作为对其中一些问题的回应，颇具影响力的美国银行高盛(Goldman Sachs)周末下调了美国今年和2022年经济增长预期，理由为消费者支出复苏迟滞。

本周澳大利亚数据方面，我们将有机会了解今晨解封及APRA上周正式收紧宏观审慎政策对澳大利亚企业和消费者信心的影响。

 

鉴于疫苗接种率上升和重开路线图，预计9NAB商业状况和信心调查(悉尼时间明天上午11:30)及消费者信心(悉尼时间周三上午10:30)都将有所改善。

 

87632.8高点以来的下跌被视为一次修正，而非趋势转变。但只有反弹重回7420附近趋势通道阻力位上方才能表明修正告一段落，股指已重拾上行趋势。

 

在此之前，股指仍有可能重新测试9月低点7145支撑位，以及7110100天均线。

ASX200 Daily Chart 11 oct

来源：Tradingview.上述数据截止到20211011日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

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