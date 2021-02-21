财报季喜报与殖利率上涨继续牵制ASX200指数

澳大利亚周末传出开始接种疫苗的好消息，联邦政府的目标是在10月之前实现全覆盖。这也是重新开放边境线，带动经济进一步恢复到疫情前水平的前提条件。

2021/2/22 9:45:00

我们之前讨论过，2020年年末以来，得益于疫情得到强有力的控制，澳大利亚经济数据表现强劲，好于很多全球对手。

这带来充足的信心并体现于ASX200指数当前财报季（新财年上半年：7月1日到12月31日），与因为疫情与封锁而受创的6月半年度财报季形成鲜明的对比。

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摩根士丹利数据显示，本财报季好于预期的财报家数是差于预期家数的4.4倍。各家公司也重新发布指引，有53%的上市公司披露更多细节，2021财年每股股利估计值回到70%以上。

其中引人瞩目的是，银行业相对更具吸引力的分红回归，而资源类公司的上调幅度最大，今年盈利有望增长50%。这就是我们在上周文章中提到的BHP、Rio 和 FMG宣布创记录分红背后的原因。

澳大利亚市场目前面临的最大利空是全球长期债券殖利率正在进行中的反弹。这个因素或导致高成长科技股继续修正，但也利好银行与资源类股，两者互相抵消。全球股市当前的板块轮动是否刺激全球股指修正依然需要观察。

技术面看，ASX200指数2月上涨，但涨得曲折，预计后市延续这样的模式。

上档方面，持续三个月的上升通道的上轨应可继续构成力度不小的阻力（目前落在6950一线）。下档方面，趋势通道支撑在6700区域附近，然后是水平支撑位6520/00一线 - 我的策略是在此区域择机买入。

ASX200 continues to negotiate higher yields and earnings season

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年2月22日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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